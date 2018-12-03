Химик-технолог из Челябинска пожаловался в прокуратуру на дорожников, которые «солят» улицы

На прошлой неделе Челябинск пережил транспортный коллапс. Сыпал снег. На дорогах были заторы. Город даже встал в десятибалльных пробках. Это рекорд! Таких заторов в Челябинске давно не было.

От снега страдали и пешеходы. Пришлось добираться по щиколотку в снегу. Вдоль бордюров скопились снежные валы, люди на остановках вышагивали в грязную кашу.

Ситуацию с уборкой дорог в городе наши журналисты обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3 FM).

Посыпка дорог солью в Челябинске незаконна! 00:00 00:00

ГОРОЖАНЕ ПРОТИВ СОЛИ

У челябинцев по-прежнему много вопросов к используемым на дорогах реагентам. После обработки дороги наполняются грязной кашей. Портится обувь, у автомобилей гниет кузов, химия разъедает кожу на лапах собак.

Горожане требуют вернуть на улицы механическую уборку. Петиция в интернете набирает голоса.

Челябинец Сергей Белогорохов, химик-технолог по образованию, обратился в прокуратуру с претензией на некачественную работу подрядчика. И приложил документ, где прописана технология борьбы с зимней скользкостью на дорогах. И по его словам. В Челябинске она не соблюдается.

— Есть отраслевой дорожный регламент, утвержденный Минтрансом в 2003 году. Там все этапы противогололедной борьбы расписаны. Этап посыпки противогололедными материалами регламентирован. Как только образовалась каша, реагент незамедлительно должны убирать, — объясняет Сергей. — Противогололедные реагенты — это агрессивные вещества третьего класса опасности, и они не должны находиться на дороге больше того времени, чтобы растопить лед или снег. Убираться они должны незамедлительно. А у нас просто посыпали и бросили...

— Сразу возникает вопрос, где дорожники возьмут столько горючки? Убирать улицы нужно же дважды.

— Да какая нам разница! Они за это получают деньги. В регламенте прописано, значит, обязаны убирать. А не по желанию. Это нарушение закона.

«МЫ СОБЛЮДАЕМ ТЕХНОЛОГИЮ»

В компании «Южуралмост», которая отвечает за содержание дорог в городе, с заявлением Сергея не согласны.

— Мы соблюдаем технологию, реагенты с дороги убираются. Работаем циклами — «посыпка-подметание». И эти циклы продолжаются до тех пор, пока не будет убран весь снег. Сначала дороги обрабатываются смоченной солью, затем идет сгребание и подметание снега, формируются снежные валы, которые затем вывозят. Такая же технология используется в Германии. Нашу работу регулярно проверяет Управление дорожных работ города Челябинска, — рассказали в пресс-службе ЗАО «Южуралмост».

По закону у прокуратуры время реагирования — 30 рабочих дней. Интересно, что ответят в надзорном ведомстве. Будем следить за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ

В Европе тоже солят снег. Но...

— Скандинавы в основном используют гранитную крошку. А вот датчане, удивительно, но любят соль. У них машины не ржавеют, потому что очень развита антикоррозионная культура, они покрывают автомобили специальным раствором. Лучше, конечно, использовать не соль, а гранитно-мраморную крошку, но для этого нужна соответствующая инфраструктура, чтобы по весне, крошку, которая забилась в лотки дождеприемника, можно было собрать, — говорит челябинский урбанист Лев Владов.

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