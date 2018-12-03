2018-12-03T10:16:50+03:00
Общество

Ледовые катки 2018-2019 в Челябинске: расписание, цены на билеты

Все лучшие ледовые катки 2018-2019 в Челябинске — открытые, крытые. Подробное расписание катков и цены на билеты
Алексей МИКУШИН
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Катки начали открываться в Челябинске с конца ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.Катки начали открываться в Челябинске с конца ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
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Сезон коньков уже начался, «Комсомолка» узнала, где открылись ледовые катки 2018-2019 в Челябинске, как они работают и какие цены на билеты.

Ледовый дворец «Уральская молния» (крытый каток)

ул. Труда, 187,а

телефон: (351) 264-07-99, 264-08-15, 264-07-85

um74.ru

часы работы (массовое катание): будни с 19.00 до 23.30, в выходные и праздничные — 13.30 — 15.00, 16.00 — 18.00, 19.00 — 21.00, 22.00 — 23.30

цены: вход от 70 (детский) до 250 руб. (взрослый), прокат коньков — 100 руб.

Работают хоккейный корт, площадка для керлинга, гардероб, буфет, кафе.

Каток в Центре спорта и отдыха «Лыжная база» (бывшая «Вторчермет»)

Комсомольский проспект, 92

телефон: (351) 796-70-08, 244-28-76.

Группа «ВКонтакте»

часы работы: с 10.00 до 22.00 (касса работает до 20.30)

цены: со своими коньками — 130 руб (взрослый), — 70 руб (детский); прокат — 180, 280 руб (взрослый), 120, 200 руб (детский). Катание без ограничения времени. В наличии — пластиковые и элитные коньки.

Работают теплые раздевалки, VIP-зал, гардероб, буфет, кафе.

Каток в парке Гагарина (около лыжной базы)

ул. Коммуны, 122/1

телефон: (351) 265-58-70

Группа «ВКонтакте»

часы работы: будни 11.00 — 21.00, выходные 10.00 — 22.00

цены: входной билет — 90 руб/час, детский (до 7 лет, без ограничения времени) — 50 руб/час, прокат коньков — 100 руб./час, детский — 50 руб/час.

Работает гардероб.

Открытие — первая неделя декабря.

Каток в парке Пушкина

ул. Орджоникидзе, 58 а

телефон: (351) 237-17-77

http://www.gorsad74.ru

часы работы: будни 11.00 — 20.40, пятница — с 11.00 — 21.45, выходные 10.00 — 21.45.

цены: вход со своими коньками — 100 руб/час (без ограничения времени), детский (до 5 лет при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно, для сопровождающих — 50 руб, прокат — коньки хоккейные — 120 руб/час, коньки фигурные — 100 руб/час, коньки детские двухполозные (28-30 размер) — 50 руб/час.

Работает гардероб, буфет, кафе.

Каток в детском парке имени Терешковой (Комсомольская площадь)

ул. Рождественского, 6

телефон: (351) 775-14-91

Группа «ВКонтакте»

часы работы: будни и выходные 10.00 — 22.00

цены: входной билет — 50 руб, прокат фигурных коньков — 80 руб, хоккейных — 100 руб. (без ограничения времени).

Работает гардероб, буфет.

Каток в Саду Победы

ул. Героев Танкограда, 79

телефон: 225-31-78

садпобеды.рф

часы работы: будни 12.00 — 22.00, выходные — 10.00 — 22.00.

цены: входной билет — 100 руб/час (взрослый), 50 руб/час (детский), прокат — 100 руб. (взрослый), 50 руб. (детский).

Работает гардероб, буфет, кафе.

Открытие — первая неделя декабря.

Каток на стадионе «Мечел»

ул. Первого Спутника, 4

телефон: 725-42-43

часы работы: понедельник — выходной, будни 16.00 — 21.00; выходные, праздники — 12.00 — 22.00.

цены: входной билет — 50 руб (без ограничения времени), прокат— 80 руб.

Работают теплые раздевалки, гардероб, кафе.

Каток спортивного комплекса «Сигнал»

ул. Чистопольская, 27

телефон: 253-86-25, 255-53-98, 255-11-62

signal74.ru

часы работы: с 10.00 до 21.00

цены: вход бесплатный (без ограничения времени) прокат — 100 руб (взрослый), 70 руб (детский).

Работают теплые раздевалки.

ВАЖНО

Залог за прокат коньков от 1000 до 2000 руб., или документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение).

Услуги гардероба могут быть платными.

КСТАТИ

В зимнем сезоне 2018-2019 в Челябинске также будут работать 77 уличных дворовых площадок (хоккейных кортов), которые находятся на содержании муниципального бюджетного учреждения «Спортивный город». Часть катков уже открыта, остальные площадки планируется подготовить до 20 декабря.

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