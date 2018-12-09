Пять челябинских мастеров, которые создают удивительные и необычные вещи своими руками

КОСМИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

— Достаю Луну с неба и отправляю в любую точку Земли, — так говорит о своем творчестве Юлия Зырянова. Ей 21 год, она психолог. В скором времени планирует начать частную практику. А пока зарабатывает тем, что создает светильники из садовых плафонов с космическим дизайном.

Юлия делает маленькие копии Луны и планет Солнечной системы. Ее ночники в темноте смотрятся потрясающе.

В коллекции ребят все планеты Солнечной системы и Луна. Фото: Юлия Зырянова.

— Вдохновение пришло, когда я впервые посмотрела в любительский телескоп моего друга. Была очарована количеством и разнообразием лунных кратеров и морей. Затем стала сама интересоваться космосом. Захотелось себе в спальню какой-нибудь интересный космический ночник. Найти желаемый не удалось, тогда появилась идея создать его самой, в виде Луны, — вспоминает Юлия.

Магические, не правда ли? Фото: Юлия Зырянова.

У мастерицы нет определенной техники, точнее, для каждой планеты она своя. Все планеты Юлия рисует точно по фотографиям со спутников, опираясь на научные данные. Это ее основная цель — чтобы светильник был не только художественный, но и реалистичный.

Все планеты Юлия рисует точно по фотографиям со спутников, опираясь на научные данные. Фото: Юлия Зырянова.

Юлии помогает ее молодой человек. Он отвечает за техническую часть: собирает подставки и электрику светильников. Недавно пара переехала в Питер и продолжает творить уже в собственной мастерской.

— Наши покупатели — родители детей, вдохновленных космосом и возникновением мира. А еще романтики, что достают девушкам Луну, и все неравнодушные к небу и его тайнам. В среднем, светильник стоит 1500-2500 рублей. Ночники заказывают по всей стране. Были даже заказы из ближнего зарубежья, — говорит Юлия.

Планеты ребят можно увидеть на интерактивной выставке «Космодрайв». Там выставлены работы в самом большом масштабе, например, диаметр Юпитера 80 см.

КАРТИНЫ ИЗ МУСОРА

Вот уже пять лет Елена Рабек собирает аппликации из мелкого мусора. В дело идет все, что другие привыкли выбрасывать: высохшие фломастеры, ключи, пуговицы, сломанная бижутерия, пазлы, прищепки, гайки, старые микросхемы… список можно продолжать бесконечно. Недостатка в материале нет. Всегда что-то ломается или просто жалко выбросить.

На одно панно у мастера уходит от 3 до 5 дней. Сначала Елена подбирает рисунок, чаще всего это изображения животных, затем наносит его на полотно. А после начинает выкладывать аппликацию.

На одно полотно у мастера уходит 3-5 дней. Фото: Елена Рабек.

— Эта техника называется ассамбляж. Придумала ее не я, она известна достаточно давно, требовалось только адаптировать ее под мое настроение. Первой моей работой был крупный золотой ключик из ключей и бижутерии; со временем процесс изготовления усложнялся — я стала использовать больше элементов и начала создавать цветные работы. На данный период у меня насчитывается около 150 картин, — говорит Елена.

Техника, в которой работает Елена, называется ассамбляж. Фото: Елена Рабек.

Иногда художнице приходится делать элементы самостоятельно, например шестеренки, их уже редко можно встретить. Она мастерит их из полимерной глины или эпоксидной смолы. Еще бывает, нужны вензеля, мелкие рельефы, их мастер тоже делает сама.

По словам Елены, в Челябинске мало кто работает в подобной технике, она еще не успела приесться. Ее работы пользуются интересом: издалека это просто яркие картинки, но стоит подойти ближе… Людям нравится рассматривать панно и находить в них знакомые вещи. И они их охотно покупают. Стоимость картин от 300 до 2000 рублей.

Сколько знакомых деталей в этом панно. Фото: Елена Рабек.

Девушка участвует со своими работами в областных выставках. В следующем году она планирует открыть собственную мастерскую, где будет обучать ассамбляжу и других.

РЕАЛИСТИЧНЫЕ МИКРООВОЩИ

Анна Абалмазова работает с полимерной глиной. Начала с игрушек для своих детей-двойняшек, а теперь ее искусно сделанные миниатюры разлетаются по всей стране. Анна по образованию экономист, долгое время работала в банке. Но приходилось часто задерживаться, а Анна хотела больше проводить времени с семьей. Она уволилась и ушла в магазин арт-товаров. С этого и начался ее постепенный уход в творчество.

Ну не отличить от настоящих... Фото: Анна Абалмазова.

Больше всего Анне нравится лепить овощи и фрукты, она так и называет себя — «овощелеп». Ее продукты очень миниатюрные — от 1,5 до 7 см. Но проработаны так мастерски, что выглядят как настоящие. Капуста продумана до прожилки, огурцы усыпаны пупырышками, на картошке выделаны глазки, а у апельсина пористая корочка.

— Мелочь лепить интереснее. Каждый раз это вызов самой себе, смогу ли я сделать еще меньше, — говорит Анна.

Красота и «вкуснота». Фото: Анна Абалмазова.

Реалистичные овощи, сделанные Анной, покупают в других городах, был даже заказ из Германии. В основном, берут наборы для детей. Ребятишкам очень нравятся такие игрушки, с ними они быстро учат названия овощей, что и где растет, а также цвета.

— Стоимость фигурки, самой простой типа картошки — 70 рублей, а сложной и крупной, вроде брокколи — 300 рублей, — уточняет мастер.

Сейчас Анна хочет переключиться с овощей на кукол из полимерной глины. Изготавливать небольшие фигурки фантазийных героев или людей.

К слову, у Анны Абалмазовой интересная страница в Инстаграм. Она вплетает свои овощи в комикс о жизни Кота Арчибальда и кролика Ши.

Комиксы рисует муж Анна, а она придумывает сюжет. Фото: Анна Абалмазова.

— Этих персонажей мы придумали с мужем во время медового месяца — делали зарисовки наших путешествий. Кролик — это я, а Ши — мое школьное прозвище, в девичестве я Шибаева. Кот Арчибальд — это муж, его зовут Артем, но друзья называют Арчи. Я придумываю сюжеты, а комиксы рисует муж, у него хорошо выходит.

Кролик — это Анна, а Кот Арчибальд — это ее супруг. Фото: Анна Абалмазова.

КУКЛЫ-КИНОМОНСТРЫ

Творчество Татьяны Зинченко не для слабонервных. Она создает кукол по героям фильмов ужасов. В ее коллекции уже 60 хоррор-героев. Среди них знаменитый клоун Пеннивайз из фильма «Оно», Эдвард Руки-ножницы из одноименного фильма Тима Бертона, Вервольф и другие персонажи. У Татьяны в коллекции есть и «добрые» игрушки: муми-тролль, лемур, Чеширский кот. Но их немного.

Знаменитый клоун Пеннивайз из фильма «Оно». Фото: Татьяна Зинченко.

Злодеев Татьяна мастерит в разных техниках. Они могут быть слеплены из полимерной глины, а могут быть сшиты из ткани. Нередко используется смешанная техника. На куклах мастер решила не останавливаться и начала делать украшения с монстрами: шокирующие броши и подвески.

Некоторые работы Татьяны даже пугают и шокируют. Фото: Татьяна Зинченко.

— Мастерить я начала пять лет назад. Меня сподвигла на это замечательная короткометражка «Создатель» художницы Аманды Луизы Спейд. После просмотра я очень вдохновилась и создала по ее мотивам первого героя — зайца-зомби, — рассказывает Татьяна.

Узнали этих ребят? Герои фильмов Тима Бёртона. Фото: Татьяна Зинченко.

Девушка по образованию культуролог. Сейчас хобби занимает все ее время. Свои недетские куклы Татьяна продает по всей стране. Стоимость одной игрушки — от 1800 рублей.

— Сейчас очень развита хэндмейд сфера. Большой спрос на товары, выполненные в авторском стиле, а иногда даже в единственном экземпляре. Такие куклы чаще всего покупают коллекционеры, кинопоклонники. Или кто-нибудь покупает им в подарок, — говорит мастер.

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ЗООПАРК

Мария Ефремова работала инженером, потом учителем. Сейчас она свободный художник. Организовала на балконе мастерскую и создает в ней удивительные украшения в стиле стимпанк. Мастер создала свой «Кибернетический зоопарк». В нем «обитают» черепахи, лягушки, совы, слоны, лисы, львы и другие «животные». Всего больше 30 видов.

В «Кибернетическом зоопарке» около 30 видов животных. Фото: Мария Ефремова.

— Мои руки могут шить, вязать, вырезать фигурки из дерева, плести из бисера, проволоки. А девять лет назад мне рассказали про полимерную глину. «Это ж все, что хочешь, можно сделать», — подумала я, и купила ее. Слепила... конфетки. Модно тогда было. И все они развалились. В общем, училась я сама, и все полимерные грабли были мои. А потом, наигравшись, я слепила своего первого зверя — лягушонка. Еще не кибер. Потом были ящерки, черепашки... И тут я выросла. А сказки-то и взрослым девочкам хочется! Стимпанк — такая себе взрослая суровая сказка, — говорит Мария.

Украшения Марии охотно покупают и за рубежом. Фото: Мария Ефремова.

Работы Марии быстро разлетаются по разным уголкам России. А еще их покупают за рубежом. Киберзверюшки отправлялись уже в США, Испанию, Польшу, Германию, Украину и Беларусь. Цена за зверюшку в среднем 2000 рублей.

— У меня нет особой техники. Просто леплю. Просто эпоксидкой балуюсь, просто часы ломаю. Последние два года я леплю каждый день. Уже сбилась со счета, сколько у меня сделано киберживности.

Белому Кролику стимпанк очень в тему. Фото: Мария Ефремова.

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