В Челябинске вдова ветерана войны попросила юристов взыскать долг в 15 тысяч, а попала на 100 тысяч

У вдовы ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Серовой (имя изменено — ред.) случилось одно деликатное дело. Пенсионерка решила взыскать 15 тысяч рублей со своего должника. Идти в суд в одиночку 87-летняя бабушка побоялась. За помощью обратилась в юридическую контору, рекламу которой нашла в интернете.

— Там обещали бесплатную консультацию, — рассказывает старушка. — При личной встрече юристы заверили, что взыщут аж несколько сотен тысяч рублей. Говорили, что дело легкое, проиграть его невозможно. Заговорили меня и в итоге взяли 96 тысяч — все мои похоронные деньги.

Деньги бабушка отдала. И работа как будто бы закипела. Но хороших вестей из суда пенсионерка не дождалась. Как потом оказалось, мошенники-адвокаты даже не думали подавать в суд, а просто разослали от имени бабушки жалобы по инстанциям.

ЗАЩИТНИКИ БЕЗ ЗАЩИТЫ

— Бабушка собиралась лететь в Москву, а ей навязали билеты во Владивосток. Так бы я оценил работу мошенников, — говорит адвокат Александр Щербинин. — Они сделали много ненужной работы и не сделали главного: не составили и не подали иска в суд.

Щербинин вызвался защитить интересы старушки и подал в суд на обманувших ее адвокатов. В суде юрист доказал, что Татьяну Серову ввели в заблуждение, пользуясь ее слабым здоровым и преклонным возрастом. А также то, что работа была фиктивной и не могла привести к положительному результату.

В документах конторы было много ошибок и опечаток, перепутаны факты и названия организаций. Никто не думал о качестве услуг, важно было взять с клиента деньги.

В итоге суд обязал юридическую контору вернуть ветерану все до копейки. Хотя бабушка и подписывала документ, что не имеет претензий к юристам.

Показательно, что юридическая контора не смогла прислать в суд юриста.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ — СЫР В МЫШЕЛОВКЕ

Лучше сразу стараться избегать таких фирм.

— Обычно мошенники создают компании-однодневки и запускают мощную рекламу, заманивая людей бесплатной консультацией. Потом берут с горожан огромные суммы и… либо не делают ничего, либо делают что-то формально. Через несколько месяцев такой работы фирмы закрываются или продолжают работать под новым брендом, — рассказывает Александр Щербинин.

БДИ!

Как не попасть в руки мошенников

* Ходить к проверенным юристам по рекомендации своих знакомых.

* Внимательно читать отзывы в интернете .

* Опасаться бесплатных консультации (проблему там могут преувеличить, наобещать золотые горы и вытянуть крупную сумму денег).

* Так как фирмы-мошенники не скупятся на рекламу, то в поисковых системах интернета их названия всплывают самыми первыми — в верхних строчках. Излишне навязчивая рекламам тоже должна вас насторожить.

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