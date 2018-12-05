Елочные базары 2018 в Челябинске: где купить елку на Новый год

Новый год на носу, пора включаться в предпраздничную суету. Первым делом — на елочный базар. Подсказываем, где купить новогоднее дерево, почем, как выбрать самое-самое и как нарядить его по последним трендам. Итак, все о елках на Новый год 2018-2019 в Челябинске.

НАТУРАЛЬНАЯ ЕЛКА

Это настоящий запах Нового года и непередаваемая атмосфера. Внешний вид лесной красавицы не сможет повторить ни одна искусственная елка. Какой бы дорогой и качественной она не была. Совершенство каждой иголочки, длина, расположение веток и шишек — это гармония, созданная природой. Новогодний натурпродукт — еще и полезная «ароматерапия» в доме, а после праздника — даже ингредиент масок для волос и пасты от простуды.

В этом году в Челябинске с 15 декабря откроется 146 мест по продаже хвойных деревьев и букетов. В прошлом году их было 199. Число елочных базаров сократили, потому что после праздника продавцы бросили нераспроданный товар. Пожелтевшие деревья так и валялись на остановках и у ТК весь январь.

Сколько будут стоить хвойные, пока неизвестно. В прошлом году стоимость варьировалась от 300 до 2500 рублей. Обычно продавцы повышают цену по сравнению с прошлым годом на 100-200 рублей.

Как правильно выбрать натуральную елку, чтобы простояла долго:

— елка должна иметь однородный цвет;

— ствол должен быть толстым и покрыт иголками, на срезе не должно быть темной каймы;

— несколько раз стукните стволом о землю: если иголочки не осыпались — ель свежая и простоит долго;

— аккуратно погните веточки, они должны быть эластичными. Если гнутся легко — дерево свежее, хрустят и ломаются — елку срубили давно;

— разотрите в пальцах несколько хвоинок, должен появиться душистый запах ели и остаться маслянистый след. Было? Такую елку надо брать.

Где купить натуральную ель в Челябинске (наиболее популярные места)

Центральный район

ул. Труда 161 — в районе ДС «Юность»

ул. Воровского, 38-б, возле сквера им. Андреевского на Доватора, а также возле дома №60, у сквера 20-летия Победы

ул. Энгельса, возле домов №36 и 47

ул. Энтузиастов, 18 возле «Дикси»

На Тополинке — ул. Академика Королева, между домами №3 и 15

Калининский район

На перекрестках пр. Победы с ул. Чичерина и 40-летия Победы

На пересечении ул. Братьев Кашириных и Молодогвардейцев на противоположной стороне от «Бургер Кинга»

Курчатовский район

Пересечение Комсомольского проспекта и ул. Чичерина (три места)

Пересечение Комсомольского проспекта и ул. Молодогвардейцев (четыре места)

На перекрестке ул. Ворошилова и Комсомольского проспекта, в районе «Теоремы»

Ленинский район

ул. Гагарина возле домов 3, 4б, 5, 16, 24, 25, 40, 50 52, 48 и 35

ул. Новороссийская рядом с домами 14, 17, 47, 84 и 86

Металлургический район

пересечение ул. 60-летия Октября и ул. Дегтярева, рядом с парком им. Тищенко

ул. Черкасская у домов №2 и 4

ул. 50-летия ВЛКСМ, 16 и 35

Тракторозаводский район

Перекресток ул. Марченко и ул. Салютной, в районе «Сада Победы»

Перекресток ул. Героев Танкограда и Котина

ул. Мамина возле домов №17, 17а и 27

Советский район

ул. Курчатова, 19

пересечение ул. Свободы и ул. Плеханова (со стороны торгового ряда)

пересечение ул. Блюхера и ул. Доватора (со стороны больницы РЖД)

Подробный список мест, где организованы елочные базары 2018 в Челябинске, можно найти на сайте городской администрации. Он под распоряжением, файл «Приложение 1».

А еще можно найти адреса елочных базаров в «2ГИС». Просто вбейте место «Елочный базар». Сервис покажет вам все места продажи по районам. А еще подскажет цену на елки и часы работы базара.

ИСКУСТВЕННАЯ ЕЛКА

Практичная, компактная и долговечная. Никакого вреда природе, нет иголок на полу, не требуется уход. Искусственные елки красиво выглядят благодаря симметрии и идеализированной форме. Выбор их огромен: высокие и низкие, стройные и раскидистые, разноцветные и классические зеленые, с богатой пушистой хвоей или короткими блестящими иголками, даже со встроенной гирляндой.

Стоимость искусственных елок в Челябинске варьируется от 250 до 20 000 рублей. Цена зависит от размера и материала. Красивое, качественное дерево высотой в 1,8 м можно купить в пределах 6 тыс. руб.

Стоимость искусственных елок в Челябинске от 250 до 20 000 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как выбрать искусственную елку

— Ель не должна пахнуть.

— Иголки не должны «осыпаться».

— Из хвои не должна торчать проволока.

— Проверьте, устойчива ли подставка.

— И главное. Как бы красиво ель ни сверкала, главное — чтобы огнем не полыхала. Выясните у продавца, насколько искусственная красавица пожароопасна.

Где купить искусственную ель в Челябинске

Castorama

Адрес: ул. Труда, 203, ТРК «Родник»

Цена: от 300 до 15 000 руб.

Ашан

Адрес: ул. Труда, 203, ТРК «Родник»

Цена: от 399 до 6 000 руб.

Галамарт

Адрес в вашем районе уточняйте на сайте магазина или в 2ГИС

Цены: от 399 до 2699 руб.

Красный куб

Адрес: ул. Молдавская, д.16, ТРЦ «ФОКУС», 1 этаж, ул. Цвиллинга, д. 25, ТРК «КУБа», 2 этаж

Цены: от 299 до 22 900 руб.

Праздничный бум

Адрес: Проспект победы, 168, ул. 40 лет Победы, 9

Цены: от 479 до 5399

На ели в этом магазине сейчас действует акция по купону «Гилмон». По нему хвойные в цене от 239 до 2699 руб.

Авито и Юла

Здесь можно найти пушистую как с рук, так и новенькую от ИП. Цены — от 350 до 5000 рублей. Многие предприниматели обещают бесплатную доставку и гирлянду в подарок.

ЖИВАЯ ЕЛОЧКА В ГОРШКЕ

Отличная альтернатива срубленным елкам. Сохраните природу и не нарушите новогодней традиции. Такие продают в торговых комплексах, а также в сетевых продуктовых магазинах возле дома. Стоят елочки от 300 рублей. Когда деревце подрастет, его можно высадить на садовом участке.

НА ЗАМЕТКУ

Как нарядить елку в Новый год 2019?

Выбираем яркие и огненные оттенки украшений: красный, оранжевый, желтый, золотой, розовый, фиолетовый и прочие. Земляная свинья их страсть как любит. Можно скомбинировать их с более спокойными тонами: белым, серебристым, светло-голубым и т.п. Но помните, сочетание больше трех цветов — безвкусица.

Из елочных украшений в моде сейчас хендмейд игрушки, большие тканевые банты, блестящие шары и мягкие помпоны. Еще в тренде украшение елки глазированным печеньем и имбирными пряниками. Гирлянду лучше выбрать однотонную.

В моде сейчас необычные елочные игрушки ручной работы.Фото: Евгения ГУСЕВА

Очень модно сейчас оригинально украшать верхушку елки. Большая звезда — конечно, классика. Она актуальна всегда. Но если хотите выделиться, можно поместить на верхушку крупный бант, ангелочка, ну или символа года.

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