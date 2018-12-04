Губернатор Борис Дубровский пригласил челябинцев обсудить архитектурную концепцию города

Яблоку негде было упасть в конгресс-зале отеля «Редиссон Блу», где в понедельник, 3 декабря, обсуждали проект по преображению южноуральской столицы. Архитектурная концепция по заданию главы региона разработана экспертами Союза архитекторов России. Над объемным документом трудились более 50 лучших архитекторов и градостроителей страны. Им, например, принадлежат лучшие идеи по преобразованию Москвы в рамках проекта «Моя улица».

Через полтора года Челябинск встретит саммиты ШОС и БРИКС. Конечно, преображать город нужно уже сейчас, чтобы гостей встретил современный, дружелюбный к людям мегаполис. Однако, как заметил губернатор, саммиты начнутся и закончатся, а преобразования в городе продолжатся. Дубровский подчеркнул, что власти готовы инвестировать в коренное преображение, чтобы Челябинск соответствовал духу времени.

Приглашение губернатора обсудить концепцию архитектурного преображения Челябинска вызвало у горожан огромный интерес. Фото: gubernator74.ru

Борис Дубровский поручил авторам концепции перед утверждением концепции обсудить предложенные решения реконструкции города с его жителями. На очередную презентацию проекта по преображению Челябинска были приглашены горожане.

Концепция состоит из двух этапов. В первом этапе проводилась аналитики текущей транспортно-дорожной ситуации, оценка стоимости работ, определение проблемных зон.

Во втором этапе предлагаются решения визуальные. В середине декабря концепция будет передана в итоговом варианте. Этому предшествовало обсуждение проекта с жителями города. Эскизы концепции были выгружены на сайт. Материал увидело более 50 тысяч человек, получено более 1000 комментариев. Все отзывы получат в Союзе архитекторов России для редактирования проекта.