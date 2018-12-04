Борис Дубровский объявил о появлении четвертого резидента ТОСЭР в Верхнем Уфалее

- Та работа, которую после остановки градообразующего предприятия в Верхнем Уфалее ведет правительство Челябинской области, приводит к положительным результатам. В город приходят инвесторы, появляются новые проекты и, самое главное, новые рабочие места, - сказал губернатор Борис Дубровский.

Компания «НПП Микрон» займется на территории опережающего социально-экономического развития «Верхний Уфалей» производством микрокальцита. В проект будет вложено более 50 млн руб. Появится 30 рабочих мест. На проектную мощность компания планирует выйти в 2023 году, когда ежеквартальный объем производства микрокальцита превысит 6,6 тыс т. Он используется для выпуска ПВХ, кабелей различного назначения и в лакокрасочном производстве.

НПП «Микрон» - четвертый резидент ТОСЭР в Верхнем Уфалее. Статус уже есть у компаниий «Уралэнергохим», «Уфалейский трикотаж» и «Природный ресурс». Верхний Уфалей получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 20 ноября 2017 года. Правительством Челябинской области были подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации 12 инвестиционных проектов.