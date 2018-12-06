2018-12-06T10:56:51+03:00
Общество

Занимательная химия: в снегу Челябинска снега не обнаружено

Состав «каши» на наших улицах поверг химиков в шок
Инна КУМЕЙКО
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Снег отдали на анализ.Снег отдали на анализ.
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На улицах города лежит не снег, а непонятная по составу мешанина. Иначе не скажешь. Образцы сметенного к обочинам снега были отобраны с главных магистралей Челябинска — проспекта Ленина, Свердловского и Комсомольского проспектов, улицы братьев Кашириных, улицы Кирова. И вот, лаборатория дала результаты анализа гадости, которая лежит на дорогах.

ЖИВЕМ В РАССОЛЕ

— Аппаратура оказалась не готова к концентрации солей в образцах: солемеры просто заело. Превышение от максимума, на который они рассчитаны, в три раза, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» инициатор акции депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Слабенькие какие солемеры. Наша обувь и машины, значит, терпят смесь, которую техника не смогла вынести и «откинулась». Потому химикам пришлось менять методику оценки концентрации.

Больше всего пересолена улица Братьев Кашириных.

Второе место — у Свердловского проспекта.

Третье — ул. Кирова.

Дальше идет проспект Ленина. Относительно свободен от солей проспект Победы.

ВСЯ ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

Лаборанты обнаружили в снежной смеси 10 элементов в разных концентрациях: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe

А нам говорят, что дороги обрабатывают обычной солью, которую чуть не в пищу употреблять можно. Лукавят? Получается, что так. Превышены концентрации сульфатов, зафиксировано присутствие серы и железа. Бр-р-р...

СОБАКИ МОГУТ УМЕРЕТЬ

Владельцы собак в Челябинске переживают: зимой у питомцев разъедены лапы. Многие покупают в зоомагазинах специальную обувку-бахилы на лапы. Иначе грозят химические ожоги! Собаки пытаются их зализать, потому велик риск отравлений, даже с летальным исходом.

— Моя собака породы чау-чау редкого белого окраса. Но я уж и забыла точный оттенок ее шерсти: грязь, въевшаяся во время зимних прогулок, не отмывается и специальными шампунями! Потому я остригаю собаку наголо, — рассказала челябинка Нина Гришина.

Биологи говорят, что концентрация солей в верхних слоях почвы провоцирует раннее пожелтение травы и деревьев, все вещества уходят в подземные воды и реки.

Врачи заявляют, что соляная взвесь — проблема для аллергиков. Каждую весну, когда подсохнет, весь химический набор понимается в воздух и оказывается у нас в легких.

Очень жаль уборщиц огромных торговых центров и офисных зданий. На обуви в здания на обуви тащится черная грязь. Пешеходы похожи на бродяг: через 10 минут прогулки сапоги и ботинки выглядят как разбитые кирзачи.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вердикты химанализа передадут врио главы города Владимиру Елистратову. Нужно добиваться возвращения к механической своевременной уборке снега, тогда и посыпать не придется. В Интернете набирает популярность петиция с требованием отказаться от химии и соли.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Екатеринбург убирает 400 машин, а в Челябинске — 150!

Об этом написал общественник Лев Владов в своей группе «Челябинский урбанист»:

— Из года в год челябинская администрация со страхом ждет зимы. Коварный снег обязательно появится внезапно и заблокирует движение на улицах.

Так почему же годами Челябинск обрастает снежными кучами? Может, мы просто недостаточно выводим техники на улицы?

Мы посмотрели на соседний Екатеринбург: в период снегопадов они выводят в среднем 400 машин в сутки. На этот год мэрия сообщила, что купит еще 66 машин.

У челябинского подрядчика есть 185 машин, но выводят не все. Сколько выводят реально — очень сложно определить.

Угадайте, кто отвечает за уборку снега в Челябинске! Дорожники! Управление дорожного хозяйства. Глава города поменялся, а ситуация не меняется. Мы тут думаем: «А может кучи были все-таки не тефтелевыми?»

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