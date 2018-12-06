2018-12-07T11:35:04+03:00
Общество

Высокая мера. Губернатор Борис Дубровский вручил южноуральцам государственные награды

Ольга АНТОНОВА
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Губернатор и земляки, получившие награды. Фото: gubernator74.ruГубернатор и земляки, получившие награды. Фото: gubernator74.ru
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— Это признание объединяет людей разных профессий. Каждый из вас многолетним трудом добился успехов и уважения коллег, стал профессионалом с большой буквы. Доказал, что любовь к своему делу требует полной самоотдачи, а подчас и личного мужества. Сегодня мы вручаем орден Мужества супруге погибшего при исполнении служебного долга Александра Александровича Минина — Надежде Николаевне. Это пример того, как человек пожертвовал жизнью во имя общественных интересов, встав на пути у браконьеров и убийц, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Региональным Знаком отличия «Материнская слава» наградили многодетных мам Челябинской области. Награда учреждена в 2006 г губернатором Петром Суминым. Церемония приурочена к Международному Дню матери. Впервые после долгого перерыва награды вручили

Елене Пименовой, родившей и воспитавшей 11 детей, и Разиле Харисовой — матери десяти детей.

Южноуральцы получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. Четверым медикам присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Двое жителей области получили почетное звание «Заслуженный металлург РФ», один — «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Четверо специалистов удостоены благодарности Президента РФ. За заслуги в развитии культуры благодарность Президента РФ объявлена коллективу института культуры.

Премию губернатора Челябинской области имени Николая Семеновича Патоличева за общественно значимый вклад в развитие государственного и муниципального управления в Челябинской области в 2018 году получили глава СЕЛА Непряхино Валерий Лобин и министр строительства и инфраструктуры региона Виктор Тупикин.

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