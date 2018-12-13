2018-12-14T15:28:48+03:00
Общество

Было жарко: вице-губернатор Челябинской области схлестнулся с урбанистом Львом Владовым

В эфире радио «Комсомольская правда» 95.3 FM они поспорили о том, нужно ли выделять «Трактору» миллиард [подкаст, видео]
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Вице-губернатор Вадим Евдокимов поспорил с Львом Владовым.Вице-губернатор Вадим Евдокимов поспорил с Львом Владовым.
Изменить размер текста:

Пару дней назад лидер движения «Челябинский урбанист» опубликовал ролик в котором рассказал, что на хоккейный клуб «Трактор» из бюджета тратится более миллиарда рублей.

Урбанист сравнил траты на «Трактор» с налогами, которые платят челябинцы.

— Можно всех освободить от акцизов на бензин, предпринимателей от налога ЕНВД, жителей от налога на имущество и весь город от наружной рекламы, — рассказал Владов.

Видео посмотрели свыше 250 тысяч человек. Оно собрало кучу комментариев. Не все соглашались с урбанистом. Мол, миллиард рублей по меркам российского хоккея это не так много. И вообще деньги идут не только на «Трактор», а на весь хоккей Челябинска.

Отвечать за один из брендов Челябинска на радио «Комсомольская правда» пришел один из самых ярких людей в южноуральской политике — вице-губернатор Вадим Евдокимов. Радиорубка началась еще до того, как стартовал прямой эфир. Оппоненты начали адресовать друг другу уколы. А что было в эфире…

Так громко не было еще ни в одной челябинской студии. Смотрите или слушайте!

В эфире также были журнаисты Макс Бережнов, Герман Галкин и Андрей Абрамов.

Нужно ли Челябинску тратить миллиард рублей на "Трактор"?

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Миллиард на хоккей в Челябинске: много или стоило бы еще добавить?.Вадим Евдокимов, Лев Владов и Герман Галкин спорят о Тракторе

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг
В Челябинске задержали водителя маршуртки, лишенного водительских прав
Похищенный с мемориала в Копейске колокол сдали на металлолом
Спортсмену на BMW X6 из Челябинска, который устроил аварию на Комарова, вынесли приговор
В Челябинске поздравили экс-игрока «Трактора» Николая Макарова с 70-летием матчем ветеранов
Три победы подряд позволили «Трактору» подняться в зону розыгрыша плей-офф
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Общественники Челябинска добились ремонта подземного перехода в центре
В Челябинской области мужчина пришел в кафе с гранатой
Девушка из Челябинска может стать лучшей танцовщицей страны
В Челябинской области водитель без прав устроил смертельную аварию
В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского
Жительница Челябинской области украла из магазина 20 палок колбасы