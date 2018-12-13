Было жарко: вице-губернатор Челябинской области схлестнулся с урбанистом Львом Владовым
Пару дней назад лидер движения «Челябинский урбанист» опубликовал ролик в котором рассказал, что на хоккейный клуб «Трактор» из бюджета тратится более миллиарда рублей.
Урбанист сравнил траты на «Трактор» с налогами, которые платят челябинцы.
— Можно всех освободить от акцизов на бензин, предпринимателей от налога ЕНВД, жителей от налога на имущество и весь город от наружной рекламы, — рассказал Владов.
Видео посмотрели свыше 250 тысяч человек. Оно собрало кучу комментариев. Не все соглашались с урбанистом. Мол, миллиард рублей по меркам российского хоккея это не так много. И вообще деньги идут не только на «Трактор», а на весь хоккей Челябинска.
Отвечать за один из брендов Челябинска на радио «Комсомольская правда» пришел один из самых ярких людей в южноуральской политике — вице-губернатор Вадим Евдокимов. Радиорубка началась еще до того, как стартовал прямой эфир. Оппоненты начали адресовать друг другу уколы. А что было в эфире…
Так громко не было еще ни в одной челябинской студии. Смотрите или слушайте!
В эфире также были журнаисты Макс Бережнов, Герман Галкин и Андрей Абрамов.
Нужно ли Челябинску тратить миллиард рублей на "Трактор"?
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Миллиард на хоккей в Челябинске: много или стоило бы еще добавить?.Вадим Евдокимов, Лев Владов и Герман Галкин спорят о Тракторе