Дубровский и Юревич возглавили ТОП элиты Челябинской области

Под занавес года социологи Челябинского филиала РАНХиГС составили рейтинг региональной элиты. Всего — 149 строк.

ПРИВЕТ ИЗ ЛОНДОНА

Свое мнение о расположении персон в турнирной таблице высказал 51 эксперт из разных сфер, представляющих государственную и муниципальную службу, науку и образование, бизнес, СМИ, аналитические и исследовательские структуры.

«Комсомолка» выяснила, кто вошел в ТОП-10.

Итак, первое место — за губернатором Борисом Дубровским. И это вполне предсказуемо, ведь глава региона всегда в центре информационной повестки.

А вот второе место… у экс-губернатора и опального олигарха Михаила Юревича. Проживающий в Лондоне бывший глава города, бывший руководитель Челябинской области и бывший депутат Госдумы весьма популярен на малой родине. О нем помнят и постоянно сравнивают нынешние времена с «юревичевскими».

АКТИВНЫЕ ДЕПУТАТЫ

Третье место — у бессменного депутата Государственной Думы Валерия Гартунга. Валерий Карлович верен своему политическому имиджу борца за правду и справедливость. Весь нынешний год он судился с журналистом по итогам избирательной кампании в Госдуму РФ. Год назад Валерий Гартунг занимал четвертую строку.

На четвертом месте — председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Пятая строка — у депутата Госдумы Владимира Бурматова. Председатель думского Комитета по экологии, Бурматов очень активен в регионе, особенно в Челябинске. Он анализирует состав снега, ратует за рекультивацию городской свалки, борется за права животных.

БИЗНЕСМЕНЫ «УХОДЯТ В ТЕНЬ»

Шестое место — у председателя Совета директоров ММК Виктора Рашникова. А ведь когда-то он был на втором месте. В информационной повестке и Виктор Филиппович, и ММК стали упоминаться гораздо реже.

Седьмое место — бизнесмен, совладелец холдингов «Урало-Сибирская металлургическая компания» и «Ариант» Александр Аристов. Год назад он был на четвертом месте. Социологи полагают, что, видимо, это часть его новой информационной стратегии, так как его PR службы в этом году свернули активную работу.

Восьмая строка — Евгений Тефтелев. Ушедший в отставку с поста главы Челябинска нынешний вице-губернатор, Тефтелев стабильно сохраняет эту строку из года в год, несмотря на зигзаги карьеры.

Девятое место — у генерального директора, совладельца ООО «Равис-Птицефабрика Сосновская» Андрея Косилова.

Замыкает Топ-10 заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.