Деревья в Челябинске превращают в телеграфные столбы

На северо-западе Челябинска визжат пилы. С тополей безжалостно срезают ветви, превращая деревья в телеграфные столбы. Эта процедура называется у коммунальщиков омолаживающей обрезкой. Но выглядят аллеи после обрезки жутко. У горожан они вызывают оторопь. Заказчики уверяют: все нормально, дерево по весне пустит молодые побеги.

НЕУВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕРЕВЬЯМ

Жительница дома №65 по ул. Молодогвардейцев Валентина Челпанова обрезчиков деревьев заставляет работать как надо, а не как им хочется.

— Тополя всегда кронировали раз в пять лет. Тогда дерево не пушит. Но обрезать нужно правильно — косым срезом, направлением на юг. Тогда дождевая вода и снег не скапливаются в срезе ствола. Дерево не гниет. Я стояла над душой у подрядчиков, и наши тополя кронированы правильно. А в соседнем дворе обрезанные раньше ивы и тополя сгнили. Я люблю путешествовать, но нигде я не видела такого неуважительного отношения к деревьям, как в Челябинске, — говорит Валентина Александровна.

ОБУЧИТЬ ПОДРЯДЧИКОВ

Активисты «Гражданского патруля» обнаружили факты издевательства над зелеными насаждениями по Комсомольскому проспекту, у дома №105. Здесь тоже поработали над «омоложением», срезав деревья под треклятые высокие пни.

Потому активисты требуют приостановить работы по кронированию остальных деревьев.

Высокие пни – жуткое зрелище. Фото: группа «Гражданский патруль»/vk.com

— Омолаживающая обрезка применяется для старых, теряющих декоративность деревьев. Частично или полностью удаляют основные сучья кроны. А молодые побеги обрезают не более чем на 70% длины, — указывают активисты.

Они просят власти приостановить обрезку и обучить подрядчиков правилам кронирования.

КОММУНАЛЬЩИКИ: ВЫГЛЯДИТ СТРАШНО, НО ЭТО И ХОРОШО

Подрядчиков на обрезку нанимает, например, Управляющая компания «ДЕЗ Калининского района». Генеральный директор УК Никита Алешкин заявляет: он за зеленый город. И очень переживает по конфликтам из-за обрезки крон.

— Есть несколько видов обрезки. Санитарная нужна, когда нужно обрезать старые, больные, усыхающие ветви или те, которые направлены вверх под острым углом и травмируют ствол. Есть омолаживающая обрезка. Она глубокая, выглядит она удручающе, веток на деревьях практически не остается. А весной растут молодые побеги, и через два-три года появляется новая крона. Есть формовочная обрезка, она нужна в парках, — говорит Алешкин.

Во дворах требуется омолаживающая обрезка. Ее проводят в холода, когда нет сокодвижения. Обрезки требуют тополь, клен, ива.

— Мы работаем по правилам, убирая от ½ до ¾ длины. На второй год требуется прореживание. Крона формируется на третий год, — продолжает директор УК.

Работа большая и долгая. Но если ею не заниматься, говорит Алешкин, придется или убирать старое дерево, или ликвидировать последствия ЧП после падения ветвей.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться, если деревья неграмотно обрезали под столбы?

1. Звоним в МКУ «Административно-техническая инспекция города Челябинска» 8 (351) 220-22-41

2. Сообщаем о проблеме депутатам района (лучше всего лично сходить на прием)

3. Отправляем письмо:

— МКУ «Административно-техническая инспекция города Челябинска», электронная почта ati@cheladmin.ru

— администрация Челябинска, сайт cheladmin.ru

— Можно обратиться в прокуратуру Челябинской области на сайте chelproc.ru

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