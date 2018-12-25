Как слетать на каникулы в Париж на российскую пенсию

Знакомые 68-летней Нины Томиловой втайне считают ее подпольной миллионершей. Не верят они, что с пенсии в 16 тысяч рублей можно накопить на путешествие во Францию.

— Максимум, что мы можем себе позволить в нашем возрасте — это купить льготную путевку для пенсионеров в местный санаторий, и то не в летний сезон. А она в Париже, видите ли, уже четвертый раз отдыхает, — судачат за спиной Нины Ивановны ее ровесницы.

Экономить и контролировать свои расходы она научилась еще в студенческой молодости. Навыки пригодились и во взрослой жизни, когда после развода осталась одна с двумя детьми на руках. Сейчас, будучи пенсионеркой, Нина Томилова умудряется накопить к концу года кругленькую сумму.

«В МАГАЗИНЕ НИКОГДА НЕ БЕРУ ТЕЛЕЖКУ»

— Я не даю себе никаких поблажек. В магазинах покупаю только все самое необходимое. Тележку на колесиках не беру. Глазами по полкам не шарю. На соблазны не отвлекаюсь. Пришла за сливочным маслом — взяла только его. Это не так просто — все время нужно включать силу воли, — рассказала Нина Ивановна.

В этом году Нина Томилова побывала во Франции в четвертый раз. Фото: из семейного архива.

Живет пенсионерка одна в двухкомнатной «хрущевке». Льгот на коммунальные услуги не имеет. Свет и воду попусту не тратит. В отопительный сезон платит за квартиру 3 500 рублей. Летом почти в два раза меньше.

— Пенсия у меня 16 тысяч рублей. Чтобы накопить на Париж, я стараюсь жить на 6,5 тысяч в месяц. Одежду практически не покупаю — сохранился добротный гардероб со времен, когда я еще работала. На лекарства почти не трачусь — здоровье пока не подводит, — продолжает Нина Ивановна. — Из продуктов беру только хлеб, муку, сыр, крупы, масло. Мясо или курицу покупаю два раза в месяц. Никакой колбасы, конфет и тортиков. Всегда интересуюсь скидками, отслеживаю акции в супермаркетах. Если захочется сладкого, сама пеку «шарлотку». Фрукты и овощи у меня свои — с дачи.

Благодаря жесткому режиму экономии, Нине Томиловой удается откладывать в среднем по 5800 рублей в месяц. Летом получается прятать в кубышку гораздо больше денег, чем зимой. Самое плохое время для накоплений — канун новогодних праздников. Как ни старайся, а в копилку ничего не попадает.

Двухнедельные каникулы в Париже обошлись Нине Томиловой в 70 тыс. руб. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

ЧАШКА ЧАЯ В ПАРИЖЕ = КИЛОГРАММ МЯСА НА РОДИНЕ

До выхода на пенсию Нина Томилова почти 40 лет работала инженером-конструктором в местном проектном институте. Одна воспитала двух дочерей. Девочки живут отдельно, но про маму не забывают — помогают на огороде. Только вот поддержать материально пока не могут — обе работают педагогами и в одиночку поднимают детей. К поездкам Нины Ивановны во Францию они относятся с юмором.

— Первый раз мама поехала за границу с подругой в 2003-м. Это была Турция. Потом они отдыхали в Египте и в Иордании. Но эти страны ее особо не впечатлили, — рассказывают дочери Нины Ивановны Ольга и Татьяна. — Пять лет назад она решила посмотреть Европу. Выбор пал на Францию. Мы пытались ее отговорить : «Как ты собираешься объясняться с французами, не зная языка. Ты ведь там даже туалет найти не сможешь!». Но она только отмахивалась.

Нина Томилова живет не в самом Париже, а в провинции неподалеку - так получается дешевле. Фото: из семейного архива.

К первой поездке в Париж пенсионерка готовилась основательно. Проштудировав в интернете десятки туристических сайтов и форумов, она пришла к выводу: ехать дикарем намного дешевле, чем через турфирму. Нина Ивановна составила себе бюджетный маршрут, оформила шенгенскую визу, заранее заказала билеты, нашла в интернете скромную гостиницу и забронировала номер.

Французы покорили ее своим радушием и гостеприимством. Но вскоре эйфория пошла на убыль, едва пенсионерка из Магнитогорска пригляделась к ценам в мировой столице моды:

— Чашка чая, а точнее плавающий в кипятке чайный пакетик на ниточке, в недорогом парижском кафе стоит минимум 4 евро. На наши деньги это 300 рублей. В Магнитогорске на эту сумму можно купить 1 кг свежей говядины или 1,5 кг домашних пельменей. Я уже не говорю про культовые кафе и кондитерские Парижа. О них можно только мечтать. К примеру, выпить кофе в знаменитом «Кафе де Флор» на бульваре Сен-Жермен, где когда-то любили проводить время Хэмингуэй и Пикассо, обойдется в 700 рублей. Если пожелаете круассан, добавляйте еще 230 рублей. Ну а на омлете вообще можно разориться: одна порция — 850 рублей.

Пенсионерка сильно экономит, потому что не ходит в кафе в центре Парижа. Фото: из семейного архива.

Обзорные экскурсии и посещение ярких достопримечательностей Парижа поначалу тоже серьезно ударили по карману. За пешеходный тур по знаковым местам с русскоязычным гидом пенсионерка выложила 1 500 рублей. А желание взглянуть на главные шедевры Лувра обошлось ей в 2700 рублей.

Оставшихся денег едва хватило до отъезда. Больше она в Париже так не шиковала. Зато, вернувшись в город влюбленных ровно через год, пенсионерка уже отлично знала, на чем здесь можно сэкономить.

Красивые места для прогулок — Люксембургский сад , сад растений Jardin des Plantes или парк Монсо. Фото: из семейного архива.

КАК СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПАРИЖ

В этом году Нина Томилова побывала на французских каникулах в четвертый раз. Двухнедельное путешествие обошлось ей в 70 тысяч рублей. Для сравнения, если покупать путевки через турфирму, неделя отдыха в Париже обойдется в среднем в 50 тысяч на человека.

Советы от Нины Томиловой:

1. Авиа- и ж/д-билеты надо бронировать за полгода. Перелет Москва-Париж выйдет гораздо дешевле, если лететь через Сербию с пересадкой в Белграде.

— С Урала до Москвы добираться лучше на поезде. Цена билета в купе — 4 тысячи 543 рубля. Стоимость перелета Москва-Париж с пересадкой в Белграде — 6 тысяч рублей. Итого дорога из Магнитогорска в Париж и обратно обходится в 20 тысяч рублей, — говорит Нина Томилова.

2. Отслеживайте в интернете акции на отели, гостиницы или комнаты в частном секторе. Обычно они действуют всего несколько дней. Если не упустить момент, можно получить скидку до 40%. Кстати, чтобы посмотреть Париж, не обязательно жить там.

— Я, например, третий год подряд останавливаюсь в западной провинции Франции — в Бретани. Выбираю на карте небольшой городок и бронирую комнату в частном секторе за 200 евро в неделю. Вокруг красота — розовые скалы, маяки, замки и аббатства, а главное — нет суеты большого города. Три с половиной часа на машине или 1,5 часа на скоростном поезде, и вы в Париже, — рассказывает пенсионерка. — Таким образом двухнедельное проживание во Франции обошлось мне в 30 тысяч рублей.

В Бретани красота — розовые скалы, маяки, замки и аббатства, а главное — нет суеты большого города.Фото: из семейного архива.

3. Если вы прихватите из дома каши в пакетиках, чай и кофе, то заметно сэкономите на завтраках.

— Самые дешевые обеды в Париже в китайских ресторанах. Там можно заказать пельмени и салат за 6 евро. В небольших магазинчиках можно купить готовые обеды или ужины, а потом разогреть их у себя в гостиничном номере. Это будет стоить порядка 10 евро. Продукты во Франции вообще очень дорогие. Например, один кг мяса или рыбы на наши деньги стоит 1,5 тысячи рублей. Я за двухнедельную поездку трачу на питание приблизительно 200 -250 евро. То есть, от 15 до 19 тысяч рублей, — говорит Нина Ивановна.

4. Еще 35 евро можно сэкономить на поездках в общественном транспорте, если пользоваться единым проездным Navigo. Чтобы купить смарт-карту, прихватите из дома свое фото размером 3х2,5, иначе придется делать снимки в автомате за 5 евро.

— Стоимость недельного проездного составляет 22,8 евро. Эта сумма покрывает все поездки по Парижу, включая аэропорты Шарль-де-Голль и Орли, а также Версаль, Фонтенбло и Диснейленд.

5. В Париже все экскурсии платные. Однако есть в столице Франции и ее окрестностях немало достопримечательностей, которые можно посетить за копейки или совершенно бесплатно.

— Красивые места для прогулок — Люксембургский сад , сад растений Jardin des Plantes или парк Монсо. А в самом центре города можно сходить на площадь, где находится королевский дворец, или на «Новый мост» через Сену.

По большому счету можно не заморачиваться — купить за 50 тысяч рублей недельный тур в Париж и не думать об экономии.

— Правда, к этой сумме придется добавить минимум 20 тысяч на питание, так как в стоимость туристического пакета входят только завтраки. И минимум 10 тысяч рублей на дорогу, чтобы добраться от родного города до Москвы и обратно. Кроме этого, не стоит забывать, что турфирма всегда забирает себе 10% от стоимости каждой путевки. Возможно, для кого-то 35 тысяч рублей не такая уж большая сумма, но она осталась в моем кошельке, — резюмирует Нина Ивановна.

КОММЕНТАРИЙ

Готовы ли вы жить экономно, но в стестенных условиях?

— Есть популярные направления, куда выгоднее ездить с помощью туроператора. Это Турция, Египет, Таиланд. Из-за большого спроса операторы могут предложить более лакомые, оптовые цены на проживание и перелет. А что касается Европы, то тут операторы закупают билеты уже не по оптовым ценам, потому что спрос меньше. Поэтому и стоимость поездки складывается больше. Можно экономить сколько угодно, только готовы ли вы жить в крайне стесненных условиях? Можно найти очень дешевое жилье, но оно не всегда соответствует вашим ожиданиям. Если пенсионера это устроит, то не факт, что устроит молодую пару, — рассуждает специалист по туризму из Челябинска Олег Ежков.