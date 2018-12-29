Пять фактов о новом челябинском митрополите Григории

28 декабря состоялось заседание Священного Синода — органа управления Русской православной церкви. Комиссия решает не только важные общецерковные вопросы, вроде как оценивать действия Константинополя в отношении Украины, но и принимает кадровые решения.

Во время заседания постановили, что управлять челябинской митрополией будет новый архипастырь. Прежний владыка Никодим отправляется служить в Новосибирск.

Митрополитом Челябинским назначили епископа Григория. Ранее он также служил в нашей области, но отвечал за Троицк и Южноуральск.

ПОЧЕМУ СМЕНИЛИ ВЛАДЫКУ

Никаких тайных подтекстов в переводе Никодима, очевидно, искать не следует. Судя по официальным документам, митрополит Владимирский и Суздальский ушел на покой, поскольку уже не молод. На его место прислали епископа из Новосибирска. Владыку Никодима отправили в столицу Сибири, а Григория поставили в Челябинск.

Судя по интервью Григория, человек он очень скромный, как и подобает монаху. Фото: Ольга Луканина

ПЯТЬ ФАКТОВ О НОВОМ МИТРОПОЛИТЕ

1. В миру Андрей Владимирович Петров. 44 года. Родом из Ярославской области.

2. По высшему образованию — физик. Учебу в университете совмещал со службой в церкви.

3. После образования светского, отправился получать в столицу духовное. Это заняло у Григория семь лет, после чего он получил степень кандидата богословия. После назначен преподавать в Пермское духовное училище.

4. Через три года его снова призвали в Москву. Там образовали новый отдел по тюремному служению, где потребовался молодой специалист. Проработав там чуть больше года, был переведен секретариат Московского патриархата, откуда под занавес 2013 года его направили в Троицк.

5. В интервью газете «Челябинский рабочий» говорил, что главная радость для него как для епископа — храмы, наполненные людьми. В свободное время кроме литературы духовной любит читать Федора Достоевского.

Ранее епископ служил в молодой епархии Троицка. Фото: Ольга Луканина

ОФИЦИАЛЬНО

Выдержка из журнала заседания Священного Синода от 28 декабря 2018 года

Преосвященным Новосибирским и Бердским, главой Новосибирской митрополии, быть митрополиту Челябинскому и Миасскому Никодиму, с освобождением его от управления Челябинской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

Преосвященным Челябинским и Миасским, главой Челябинской митрополии, быть епископу Троицкому и Южноуральскому Григорию с поручением ему временного управления Троицкой епархией.

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