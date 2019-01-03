Пьяный Дед Мороз и гнилые мандарины в подарок: жители Челябинской области жалуются на испорченный праздник

Гуляем вечером с детьми на площадке. Из подъезда выходят новогодние персонажи. Поздравляли кого-то.

— Дед Мороз! Дед Мороз! — кричат наши дети, но актеры не реагируют. Бредут в сторону своего авто.

— А Дед Мороз на машине? — удивляется мой четырехлетний сын.

— Ну да, не на санях… Это современный дедушка, — оправдываю я сказку.

Волшебник стягивает свою большую красную шапку вместе с бородой и закуривает. Прямо при детях. Тут даже я растерялась, что сказать.

Плохого Деда Мороза в этом декабре довелось увидеть не только нам. Жители Челябинской области обсуждают в соцсетях поведение сказочного волшебника.

СНЕГУРКУ МУТИТ, ДЕДУЛЯ ПЬЕТ

— Обещали поздравления, а по факту.... Снегурочка заболела, Дед Мороз пришел пьяный. Никак не смог 20 минут развлечь два десятка человек. Просто постоял и ушел, — жалуется в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Елена Шевченко.

Не все Деды Морозы любят свою работу.Фото: Евгения ГУСЕВА

Пьяный Дед Мороз — это классика жанра. Но со Снегурочками-то что происходит? Не выдерживают новогоднего чеса? Вот еще одна история также из Магнитогорска.

— На 22 декабря вызвали Деда Мороза и Снегурочку на дом, — рассказывает Светлана Махова в группе «ВКонтакте». — И вот собрались детки, надели карнавальные костюмы, ждут. В назначенное время никого нет. Звоним. Ответ: 5-10 мин, и мы у вас. Но через 10 минут неожиданно в трубке раздается: «Извините, форс мажор, снегурке плохо стало, если мы к вам через пару часов приедем, нормально?» Конечно, нет! В итоге дед Мороз приехал один. Вместо обещанной новогодней программы — сухие поздравления. Даже песню «В лесу родилась елочка» не знает.

Никто не стал защищать такого Деда Мороза.

— Возможно, программу в этом тандеме Снегурочка проводила, вот Дед Мороз без нее и не сориентировался. Но уж главную новогоднюю песню не знать.. стыдно! — написала в комментариях к посту Наталья Сорокина, которая сама подрабатывает Снегурочкой.

БАБУШКА СНЕГУРОЧКА

Жительница Челябинска Алла Демидова решила устроить праздник для детей и их друзей. Собрали их у себя дома, пригласили Деда Мороза со Снегурочкой. Нашли актеров по объявлению на Avito, где даже фотографий не было.

— Когда актеры зашли в квартиру, у меня был шок. Деду Морозу — лет 17. Даже бородой столь юный возраст не скрыть. Но еще интереснее, что его внучке Снегурочке явно было больше 55 лет, — рассказывает Алла. — Оригинальная, однако, интерпретация сказочного дуэта. Дети им не поверили. В конкурсы, конечно, играли. Но после ухода актеров моя семилетняя дочь долго расспрашивала, не показались ли мне они странными. О, еще как!

ЖАДНЫЙ ДЕД МОРОЗ

В детсаду Магнитогорска Дед Мороз раздал детям традиционные кульки конфет. Мама Лариса Сергеева развернула подарок и возмутилась:

— Вот за это 260 рублей?!

Женщина выложила фото содержимого в Интернет. На снимке — дюжина дешевых конфет.

Подарок за 260 рублей. Фото: vk.com/magnitkacity

— Красная цена такого кулька — сто рублей! — подсчитали пользователи соцсети. — А за 260 в любом продуктовом можно купить подарок с килограммом сладостей.

Как выяснилось, у родителей не было выбора, им просто сказали сдать деньги на подарок. И вот такого кота в мешке получили.

— И у нас такой же! Позорище. Тоже без выбора, — прокомментировала еще одна мама Катерина Галкина.

Народ как давай свои кульки в соцсети кидать! Мол, у кого Дед Мороз жаднее. Но круче всех оказался подарок у жителя Челябинска Романа Усманова. Ему руководство на работе подарило открытку и кулек… гнилых мандаринов. Фото попало в соцсети.

Подарочек от руководства. Фото: Роман Усманов, соцсети.

— Это вот такой изначально был подарок, или он у вас неделю в ящике пролежал? — не поверила я.

— Прям такие мандарины и подарили! — заверил мужчина.

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