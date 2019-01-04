Пять самых необычных тачек Челябинска

Машина копов

Тюнингов Nissan под авто американских правоохранителей Сергей Золотухин решил, вдохновившись классическими комедиями «Полицейская академия».

— У американцев, кто бы что ни говорил, есть стиль. «Черно-белый» кузов в большом седане смотрится очень круто, не то, что наши безвкусные серые «четырнадцатые» с синей наклейкой «Полиция».

На дверце наклейка, стилизованная под логотип Агентства национальной безопасности.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У американцев, кто бы что ни говорил, есть стиль.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На дверце висит наклейка, стилизованная под логотип Агентства национальной безопасности. Тамошний орел, правда, заменен на двуглавый российский, а в качестве географического места указан Челябинск. По закону без разрешения нельзя ездить на машинах, оформленных под российские спецслужбы, но про зарубежные спецслужбы в нем ничего не говорится.

Лазурная «Волга»

Раз в два месяца владелец выгоняет авто из гаража и ездит на небольшие расстояния, чтобы поддерживать работоспособность механизмов.Фото: Андрей АБРАМОВ

Ее владелец Павел Стрельников в обычной жизни водит BMW и Range Rover. Говорит, что советский автопром — совсем иные ощущения.

— Новые машины пахнут пластиком и роскошью, а старые — железом и маслом. «Газ-21» — символ советского автопрома, — улыбается Павел. — Она считалась машиной представительского класса. На «Волгах» ездили академики, директора заводов и партийная элита. Мне повезло приобрести «Волгу» на автоматической коробке передач. Подобные модели встречаются крайне редко.

Раз в два месяца владелец выгоняет его из гаража и ездит на небольшие расстояния, чтобы поддерживать работоспособность механизмов.

«Жигули»-вездеход

К старенькой «пятерке» вместо колес Павел Шаврин приварил платформу от вездехода.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

К старенькой «пятерке» вместо колес Павел Шаврин приварил платформу от вездехода. Внутрь ленты поставил колеса от «Москвича». Вездеход обошелся умельцу в 100 тысяч. Машина может и снег убирать, и тягачом работать. Прикрутил к ней лопату — снежные заносы расчистил. Повесил кузов — сено перевез.

На своем ноу-хау Павел передвигается только по садовому товариществу. В город выезжать не рискует. Такие транспортные средства у ГИБДД не в почете — можно схлопотать солидный штраф.

Трейлер «Фисташка»

Стены из фанеры, между ними — утеплитель. Правда, зимой в нем холодно.Фото: Андрей АБРАМОВ

Чудо инженерной мысли от челябинца Егора Стадникова. Полгода он корпел над ним в цеху и потратил более 100 тысяч рублей. Фабричный тут только прицеп. Стены из фанеры, между ними — утеплитель. Правда зимой в нем холодно.

В зоне для сна можно вытянуться на два метра. Свободно помещаются двое взрослых. Но это не все. Есть откидная полочка, на которой может спать ребенок.

В зоне для сна можно вытянуться на два метра.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Правильно прицеп называет teardrop. С английского переводится как «слеза».Форма каплеобразная, — объясняет Егор. — Обтекание плюс стиль. А «Фисташкой» мы его назвали вместе с женой. Выбрали цвет такой, потом посмотрели на обшивку деревянную внутри — как фисташечка!

Из «Жигулей» в багги

Свой проект Александр Сологубов назвал «Кракеном» в честь легендарного мифического монстра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До 100 км/час он разгоняется за четыре секунды. Причем на движке от ВАЗа, который изобретатель доработал так, что он выдает 450 «лошадок». Свой проект Александр Сологубов назвал «Кракеном» в честь легендарного мифического монстра, державшего в страхе самых отважных капитанов. Вложил в него 300 тысяч рублей. Чтобы придать авто грозный вид, владелец добавил демонических деталей: боковые зеркала держат стальные скелеты, а на коробке передач скалится череп.