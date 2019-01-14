Судья ударил 11-летнего хоккеиста во время матча в Челябинской области

13 января в Златоусте играли хоккейный матч между юношескими командами «Металлург Златоуст» и «Спутник Миасс». В середине периода 11-летнего игрока Федора удалили за нарушение, а после этого арбитр подкатился к нему и толкнул. Видео очевидцы инцидента прислали в редакцию «КП — Челябинск».

— Когда Федор перелазил на скамейку штрафников, ударил по борту клюшкой. Может быть, это не понравилось судье. Он подкатился к игроку, схватил его за маску и сильно толкнул. Тот упал и ударился, а арбитр спокойно отъехал и продолжил игру. Парень на несколько секунд лишился чувств. После чего уже поднялся шум, зрители и родители начали кричать на судью, — рассказал собеседник.

Момент попал на видео. За кадром слышен людской гул:

— Отцепись, скотина, мы все снимаем!

По словам очевидца, родители попытались поговорить с судьей, но тот улыбнулся в ответ и сделал вид, что не понимает, о чем речь. Извинений не последовало.

— У Феди разбита губа и сильный стресс. Есть ощущение, что инцидент хотят замять.

«КП — Челябинск» позвонила в школу олимпийского резерва, к которой относится команда. Секретарь об инциденте не слышала, но обещала связаться с руководством.

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