Пять вопросов о вывозе мусора в Челябинске

С 1 января 2019 года в Челябинском кластере ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) приступил к обязанностям Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На самые насущные вопросы касательно вывоза мусора отвечает директор ООО «ЦКС» Алексей Бубнов.

1. ПОВТОРИТСЯ ЛИ МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС?

— Самым хлопотным стал третий день нового года. Видимо, 3 января люди «проснулись» и стали звонить на горячую линию Регоператора. Из сотни поступивших звонков 80% — от администраций сетевых супермаркетов, которые до 31 декабря 2018 года не заключили договоров на обслуживание.

Если говорить о проблемных площадках, в Челябинске их было не более 20 — 25 штук, и к 5 января все недочеты были устранены. Сегодня мы работаем в штатном режиме на территории всего Челябинского кластера. Мусорного коллапса № 2 не случилось и, мы уверены, не случится.

Сегодня на территории кластера работает 130 единиц техники, из них в Челябинске — 60 машин. В Карабашском кластере, который также обслуживает ООО «Центр коммунального сервиса», работает 70 машин. Прежние перевозчики утверждали, что только Челябинску требуется не менее 200 единиц. Ликвидируя «мусорный коллапс» осенью, Регоператор доказал, что эффективной работы можно добиться меньшим количеством техники.

— Чтобы уж совсем расставить все точки над i, в феврале для Челябинского кластера поступит еще 20 современных машин. Они явятся запасным резервом.

2. КТО УБЕРЕТ МУСОР ВОКРУГ КОНТЕЙЕРОВ?

В прежнем тарифе «Вывоз ТБО» были заложены 56 коп. на содержание внутридоворовой территории, камер мусоронакопления, мусоропроводов и контейнерных площадок. С 1 января 2019 года эти 56 коп. также предназначены для того, чтобы дворники продолжали работать. Регоператор отвечает за отходы в контейнере. А УК обязана вычищать контейнерные площадки.

3. ЧТО С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ?

— Только в Челябинском кластере было 400 свалок, которые в течение года мы будем вывозить. Особенно много их в поселках, где до старта реформы обращения с твердыми коммунальными отходами никто не занимался их вывозом.

Одна из целей реформы — раздельный сбор мусора. Для этого нужны не только специально оборудованные контейнерные площадки, но и сортировочные станции, которые должны располагаться вблизи жилых массивов, чтобы сократить объем отходов, завозящихся на захоронение.

4. НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСЕН ПОЛИГОН?

— Полигон для твердых коммунальных отходов имеет твердое покрытие и геомембрану, которая не позволяет вредным стокам попадать в почву. Существует система откачки и утилизации фильтратов. Блокировку вредных выбросов в атмосферу обеспечивает перекрытие двухметровых слоев уложенных отходов инертными материалами. Есть система отбора выделяемых газов.

5. КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА НЕВЫВОЗ МУСОРА?

Телефоны горячей линии ООО «ЦКС»: 8-800-333-12-79 и (351) 200-33-83. И на сайте компании cks174.ru размещена вся необходимая информация.