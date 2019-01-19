2019-01-18T13:10:00+03:00
Общество

Подальше от смога: Эльбрус Нигматуллин по воскресеньям уводит челябинцев в лес

На тренировке побывал наш корреспондент [видео]
Сергей СМИРНОВ
Поделиться:
Обязательная разминка перед стартом.Обязательная разминка перед стартом.Фото: Сергей СМИРНОВ
Изменить размер текста:

В такое время кто-то с трудом еще открывает левый глаз. А потом - правый. А Эльбрус Нигматуллин уже начинает тренировку на свежем воздухе. Никаких тяжестей возле уральского богатыря нет. В руках - палки для ходьбы, а вокруг - люди, которые вышли в парк, чтобы сделать глоток здоровья.

В декабре прошлого года Эльбрус стал проводить открытые тренировки по скандинавской ходьбе.

- Сбор - каждое воскресенье, в 10 утра, с собой брать палки для ходьбы и термос с чаем, - сказал нам силач, - занятия занимают час-полтора. Одеваться - по погоде. Возраст не ограничен.

По утрам на рандеву с чемпионом приходят несколько десятков горожан. Как-то на тренировке появился очень серьезный молодой человек. Оказалось, он мечтает стать дипломатом, а сейчас ученик восьмого класса. Зовут Данил. Когда-то он написал письмо Эльбрусу, о том, что хотел бы у него тренироваться. Эльбрус согласился, но когда узнал, что мальчишка учится в первом классе, отказал: мал еще. И вот парень пришел на тренировку через семь лет! Упорный.

Тем, кто ходит на тренировки к Эльбрусу, упорство тоже потребуется. Например, команда ходоков пришла к месту сбора утром 1 января! Тренировались даже в 20-градусные морозы. За тренировку проходят более 6 километров. Подальше от смога…

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Эльбрус Нигматуллин6 тренировка в парке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Мы нашли того, кто рубит русский лес. Часть 5 расследования «Комсомолки»
Журналисты «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть, действительно ли всю тайгу здесь хищнически выпилили и продали в Поднебесную [фото, видео]
Депортированная украинская журналистка Елена Бойко - жертва злых сил или нарушитель российских законов?
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов и обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гришин поспорили о том, должны ли суды учитывать политические обстоятельства
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Новости 24
Жители Челябинской области собрали деньги для семьи Ванечки Фокина
В Челябинской области дачники ополчились на бобров
Банк УРАЛСИБ предлагает накопительную карту «Копилка» и накопительный счет в долларах США
В Челябинске в крещенскую купель на озере Смолино окунаться опасно для здоровья
В Челябинской области собака помогла полицейским поймать грабителей по «горячим следам»
Малыша из Магнитогорска Ванечку Фокина перевели из реанимации в общую палату
Жителей Магнитогорска, продающих квартиры, просят подойти в мэрию
Переезжаем! Более семи тысяч человек перебрались в Челябинскую область из-за границы
В Челябинске курсируют трамваи-шаттлы
В Челябинск приедут родители таджика, пострадавшего при взрыве в Магнитогорске
В Челябинской области верный пес ждет умершего хозяина
В Челябинске грязный снег с дорог скидывают на детские площадки
«Как в фильмах ужасов»: страшная дверь пугает пациентов детской больницы
Легкоатлеты показали в Челябинске лучшие результаты сезона в мире
Победа к юбилею: «Трактор» выиграл у «Торпедо» в день 10-летия родной арены
Театры Челябинской области заработали на Дедах Морозах 35 млн рублей
Аптеки обяжут снять с фасадов зданий в Челябинске мигающие кресты
Учащихся девятых классов на Южном Урале не пустят на экзамен без собеседования по русскому языку
Пассажирский автобус заблокировал движение трамваев на Алом поле в Челябинске
«Трактор» развесил плакаты с призывом к форварду NHL Артемию Панарину
В Магнитогорске впервые убийцу судил суд присяжных
В Челябинске успешно прооперировали двух килограммовых новорожденных
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года