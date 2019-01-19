Подальше от смога: Эльбрус Нигматуллин по воскресеньям уводит челябинцев в лес

В такое время кто-то с трудом еще открывает левый глаз. А потом - правый. А Эльбрус Нигматуллин уже начинает тренировку на свежем воздухе. Никаких тяжестей возле уральского богатыря нет. В руках - палки для ходьбы, а вокруг - люди, которые вышли в парк, чтобы сделать глоток здоровья.

В декабре прошлого года Эльбрус стал проводить открытые тренировки по скандинавской ходьбе.

- Сбор - каждое воскресенье, в 10 утра, с собой брать палки для ходьбы и термос с чаем, - сказал нам силач, - занятия занимают час-полтора. Одеваться - по погоде. Возраст не ограничен.

По утрам на рандеву с чемпионом приходят несколько десятков горожан. Как-то на тренировке появился очень серьезный молодой человек. Оказалось, он мечтает стать дипломатом, а сейчас ученик восьмого класса. Зовут Данил. Когда-то он написал письмо Эльбрусу, о том, что хотел бы у него тренироваться. Эльбрус согласился, но когда узнал, что мальчишка учится в первом классе, отказал: мал еще. И вот парень пришел на тренировку через семь лет! Упорный.

Тем, кто ходит на тренировки к Эльбрусу, упорство тоже потребуется. Например, команда ходоков пришла к месту сбора утром 1 января! Тренировались даже в 20-градусные морозы. За тренировку проходят более 6 километров. Подальше от смога…

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