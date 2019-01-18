Жильцов «сталинки» на пр. Ленина, несогласных с демонтажом балконов, будут вызывать в суд

Многострадальная «сталинка» на проспекте Ленина, 61 дождалась капремонта. К саммитам ШОС и БРИКС ее пообещали привести в порядок.

Эта многоэтажка известна рухнувшим балконом четыре года назад. Здоровенные обломки упали прямо на крыльцо магазина. Чудом никто не пострадал.

Под угрозой обрушения был еще один балкон. Чтобы он не свалился на головы прохожим, под ним установили металлическую опору.

Та самая железная подпорка, которую прохожим приходится перешагивать.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Пятиэтажка находится в самом центре города, на гостевом маршруте. Но состояние ее не лучшее — дом осыпается на глазах. Штукатурка с фасада падает на прохожих.

На днях часть здания обнесли деревянным ограждением, повесили защитную сетку, начали реконструкцию. У регоператора в планах — срезать с дома балконы. Такое решение большинство жителей восприняли в штыки.

Часть здания обнесли деревянным ограждением и укрыли сеткой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Выглядит, конечно, так себе, но зато безопасно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

БАЛКОНЫ МОГУТ РУХНУТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Дому больше 80 лет, он построен в 1937 году. Являлся объектом культурного наследия Челябинской области. Статус этого здания тормозил процесс с капремонтом, поскольку реконструкция исторических зданий проводится в особом порядке. Но весной прошлого года, по итогам государственной историко-культурной экспертизы, дом утратил ценность памятника архитектуры.

Сейчас у дома весь день кипит работа. Подогнали спецтехнику, рабочие на подъемниках долбят карниз. Карнизы тут требуют срочного ремонта, они разваливаются, в любой момент могут обрушиться большие куски штукатурки.

Начали с карнизов, они разваливаются, могут обрушиться крупные куски штукатурки.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Магазины на первом этаже работают, к ним сделали деревянные коридоры с сеткой.

— Вообще, капремонт фасада является сезонным видом работ и проводится в теплое время года, поэтому сейчас можно говорить лишь о подготовке к капремонту, которая включает в себя и демонтаж всех балконов, — объясняют в пресс-службе ООО УК «Ремжилзаказчик Центрального района».

Вход в магазин. Зайти можно, но осторожно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

После обрушения балкона была проведена экспертиза всего дома. Специалисты установили, что большинство балконов в аварийном состоянии, это опасно для жильцов, нужно срезать.

— Вес большинства балконов — почти 4 тонны каждый, при этом заложенный проектировщиками запас прочности их составляет всего 9%. Даже незначительные разрушения каменной кладки опорной зоны балконов могут привести к их обрушению. И вероятность эта тем выше, чем старше здание, — говорят в УК «Ремжилзаказчик». — Кроме того, при вскрытии штукатурного слоя выбранных участков стены эксперты обнаружили необожженный кирпич в кладке, который легко разбирается молотком, при усиленном нажатии рассыпается в руках.

К срезке хотят приступить весной при плюсовых температурах. Сейчас на здании — 74 балкона, планируется убрать все.

К срезке балконов хотят приступить весной при плюсовых температурах.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Вместо каждого демонтированного аварийного балкона будут восстановлены так называемые фальш-балконы. Внешне они будут выглядеть практически также, но будут намного меньше по размеру и по весу, так как по всем заключениям экспертной организации проблема этого дома заключается не в аварийности самих балконов, а в стенах, которые не держат такую массу, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» генеральный директор фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Вадим Борисов.

За забором вот такая картинка.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«НАМ СДЕЛАЮТ ПЕРЕРАСЧЕТ МЕТРАЖА?»

С лицевой стороны здания все балконы в едином стиле, а вот со двора — разные. В одних квартирах балконы старые, полуразвалившиеся, в других — новенькие с евроотделкой. Понять жильцов можно, они в свой балкон вложились, укрепили его. А им говорят — срежем.

Елена Качалова живет на втором этаже. У нее балкон выходит во двор, семья его не так давно отремонтировала.

— Вот смотрите, балконы узаконенные. Мы платим, они входят в метраж квартиры. Нам что, будут перерасчет делать? Со двора балконы кому мешают? Они над подъездами не нависают, в хорошем состоянии. Плохие можно убрать. Нас же не спросили, поставили перед фактом. У нас балкон не аварийный, хороший, укрепленный. Его что, тоже уберут?!

Особенно переживают жильцы квартир с евроотделкой балконов. В них же вложены деньги.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Жильцам, чьи балконы выходят на проспект Ленина, запрещено даже выходить на них, хранить вещи, потому что это опасно. По сути, он и не используется.

— Я не против демонтажа. Те балки, на которых балконы стоят уже, естественно, подгнили. Дом где-то с 50-ых годов. Нужна замена. Нам ничего не объясняли. Было собрание, кто-то был из управляющей организации. Сказали, надо делать. Надо так надо, пожалуйста, делайте. На балконы с лицевой стороны мы даже не выходим. Кому охота упасть вместе с балконом? Бывает, конечно, необходимость. Туже антенну поставить, нужно выходить на балкон. Но стараемся там не появляться, — говорит житель дома Владимир Зайков.

Стоимость капремонта фасада составит 13 млн рублей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«ХОТИМ ДОГОВОРИТЬСЯ МИРНО»

Работы по демонтажу балконов начнутся после урегулирования всех спорных вопросов между собственниками, подрядной организацией и региональным оператором. Пока на демонтаж согласились лишь две квартиры. Остальные требуют балконы оставить.

Состояние балконов аварийное. Они опасны.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Некоторые жители уверены, что балконы входят в метраж их квартиры, однако и управляющая компания, и регоператор объясняет, что это не так. И тому есть документальное подтверждение.

— Хотим договориться с жителями мирно. Но с теми, кто все-таки откажется предоставить доступ в квартиры для демонтажа балконов, региональный оператор совместно с управляющей организацией будет решать вопрос через суд. Балконы — это конструктивные элементы фасада дома, они являются общедомовым имуществом, поэтому жители не должны препятствовать демонтажу аварийных балконов. Тем более что они несут угрозу жизни и здоровью, — заявляет регоператор.

Жильцам стоит задуматься, нужно ли отвоевывать опасные балконы. В любой момент они могут рухнуть на прохожих. Под окнами дома на Ленина, 61 ежедневно проходят тысячи людей. Готовы ли потом жильцы жить с грузом на душе, а не исключено, что и понести отвественность, если случится ЧП?

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