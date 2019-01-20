Как не уснуть за рулем. В Челябинске придумали прибор для водителей

Как не заснуть за рулем, если едешь на курорт? Дорога-то длинная! Казалось, все просто - включить громкую музыку, пить кофе, щелкать семечки.

Все это Данил Шмыгин и делал. И все-таки, неожиданно отключился. Чуть-чуть не врубился в фуру, хорошо, что жена закричала. Данил свернул на обочину, остановил машину, долго и задумчиво смотрел в поле. Думал о смысле жизни. Это - в общем. А потом, когда успокоился, о конкретном: что сделать, чтобы не попасть в такую ситуацию?

ЧЕТЫРЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Данил Шмыгин – человек рукастый. Профессий имеет несколько - журналист, скульптор (в городе уже есть несколько его работ), художник. А ловкие руки и думающая голова способны сотворить что-то принципиально новое. Данил начал работать над прибором, который поддерживал бы человека в состоянии крепкого бодрячка, и предупреждал о моменте засыпания. На это ушло три года.

Потом пришлось дорабатывать задуманное с группой специалистов, в которую вошли четыре человека – врач, журналист, экономист, инженер (он же - оператор 3D принтера).

Недавно Данил получил патент на «Устройство для поддержания бодрого состояния водителя транспортного средства и его засыпания».

- Устройство – это силиконовая клипса ClipSleep. – Рассказал корреспонденту «Комсомольская правда» - Челябинск» Данил Шмыгин. - Простая, как гвоздь, и размером всего с фалангу мизинца. В ней размещается одноразовый сменный картридж с действующим (100% натуральным веществом), которое заставляет мозг не спать в течение 1,5 -2 часов.

Пока клипса только на схеме.

Это довольно безопасная, безболезненная и даже немного забавная, как утверждает изобретатель, процедура.

В чем заключается принцип действия? Если в двух словах, то устройство содействует тому, что мозг выходит из состояния «хочу спать» и переходит в активную стадию. Оно не будит мозг, а не дает ему перейти в сонное состояние, то есть, действует превентивно.

Вот в двух словах: купаж эфирных масел и веществ-спутников вызывает у человека необходимую реакцию, которая длится около 1,5 часов. Это вещество в картридже попадает в человека через клипсу, которая размещается на верхней губе человека.

КОМУ ЭТО НУЖНО?

Это устройство, кстати, пригодится не только водителям и пилотам, но, вполне вероятно, будет востребовано охранниками, студентами, тем, кто работает в ночную смену. При этом Данил запатентовал такой показатель, как «бодрость», а на самом деле их значительно больше - повышение/снижение аппетита, зависимость от курения в дороге, защита от ОРВ в местах скопления людей и так далее. Вот так!

Данил получил патент.

СКОЛЬКО СТОИТ?

Теперь главный вопрос: если все это пойдет в производство, дорого ли будет стоить? Пока что Данил планирует, что коробочка с клипсой и тремя сменными картриджами будет стоить 300 рублей. Но для этого нужно найти инвестора. Это уже значительно сложнее…