Полиция задержала банду, торговавшую «синтетикой» через интернет-магазины в Магнитогорске

Целая сеть интернет-магазинов продавала наркотики жителям Магнитогорска. Дело было поставлено на широкую ногу: пакетик с дурью могли забросить в любой район — был бы заказ и реальные деньги. Организаторы незаконного бизнеса зарабатывали миллионы. Но на днях предприятию пришел конец. На след дилеров вышли полицейские.

— Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали 27 участников банды. Всех подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Среди задержанных предполагаемый лидер, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скорее всего, преступная схема выглядела так: покупатель оплачивал товар в интернет-магазине, а потом ему приходило сообщение в мессенджер — где находится закладка. Чтобы лишний раз не светиться на людях, члены банды не встречались друг с другом. Общаться между собой старались в интернете. Электронные сообщения теперь станут доказательством их вины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/687766" frameborder="0"></iframe> Задержание наркодилеров в Магнитогорске.Видео: МВД

— Полиция установила обстоятельства 87 сделок. Предварительная сумма дохода сообщества превысила 10 млн. рублей, — отметила Ирина Волк.

Силовики провели десятки обысков. В квартирах подозреваемых и в местах закладок удалось найти около 10 кг синтетических наркотиков. Также найдена лаборатория, где производили порошок. У подозреваемых арестованы деньги и автомобили.

Участников банды будут судить по двум статьям Уголовного кодекса — за незаконное производство и сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ), а также за организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ). Каждому могут дать до 20 лет за решеткой.

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