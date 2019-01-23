2019-01-23T15:16:39+03:00
Происшествия

Полиция задержала банду, торговавшую «синтетикой» через интернет-магазины в Магнитогорске

Силовики арестовали сразу 27 наркодилеров, следствие оценило доход ОПГ минимум в 10 миллионов рублей [видео]
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Наркодилеры продавали товар через интернет и между собой почти не пересекались. Фото: Олег ЗОЛОТО.Наркодилеры продавали товар через интернет и между собой почти не пересекались. Фото: Олег ЗОЛОТО.
Изменить размер текста:

Целая сеть интернет-магазинов продавала наркотики жителям Магнитогорска. Дело было поставлено на широкую ногу: пакетик с дурью могли забросить в любой район — был бы заказ и реальные деньги. Организаторы незаконного бизнеса зарабатывали миллионы. Но на днях предприятию пришел конец. На след дилеров вышли полицейские.

— Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали 27 участников банды. Всех подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Среди задержанных предполагаемый лидер, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скорее всего, преступная схема выглядела так: покупатель оплачивал товар в интернет-магазине, а потом ему приходило сообщение в мессенджер — где находится закладка. Чтобы лишний раз не светиться на людях, члены банды не встречались друг с другом. Общаться между собой старались в интернете. Электронные сообщения теперь станут доказательством их вины.

Задержание наркодилеров в Магнитогорске.Видео: МВД

— Полиция установила обстоятельства 87 сделок. Предварительная сумма дохода сообщества превысила 10 млн. рублей, — отметила Ирина Волк.

Силовики провели десятки обысков. В квартирах подозреваемых и в местах закладок удалось найти около 10 кг синтетических наркотиков. Также найдена лаборатория, где производили порошок. У подозреваемых арестованы деньги и автомобили.

Участников банды будут судить по двум статьям Уголовного кодекса — за незаконное производство и сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ), а также за организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ). Каждому могут дать до 20 лет за решеткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воспитатель детсада из Магнитогорска попалась на продаже наркотиков

Будучи в декрете, девушка вместе с мужем организовала семейный бизнес. (подробности)

Учительницу, торговавшую наркотиками в Челябинске, осудили на 7,5 лет

В Челябинске суд вынес приговор Ларисе Мельковой, которая попалась на продаже спайса. (подробности)

Начальник отдела по борьбе с наркотиками попался на «закладке»

Полицейский из Челябинской области задержан за превышение полномочий и наркоторговлю. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей
«КП» разбирается в запутанной истории Александра Шестуна, арестованного по подозрению в коррупции. Следствие обвиняет его в небывалых хищениях
Новости 24
Оглашен приговор матери, которая сломала челюсть новорожденному в Челябинской области
В колонии Златоуста нашли труп заключенного
Челябинские врачи «положили на место» сердце подростка, пострадавшего в страшной аварии
Врачи Челябинска достали из подростка сердце и вернули его на место
Директор школы из Челябинской области умерла на зарубежном курорте
Почему в Челябинске до сих пор не залили популярный каток на Смолино
Челябинским студентам пообещали скидку в «Уральской молнии» в Татьянин день
Без декольте и во фраках: вместо ночного клуба молодежь из Челябинска зовут на бал
Жители обрушившегося дома в Магнитогорске получили выплаты
Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале выросла почти на четверть
Успейте в январе открыть вклад под 7% годовых в Челябинвестбанке
Банда, нападавшая на дальнобойщиков в Челябинской области, посчитала приговор слишком суровым
Жительница Магнитогорска ответит в суде за истязания сына
По дороге на футбольный матч в аварии погибли два жителя Челябинской области
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два человека
Астролог из передачи «Давай поженимся» объяснила взрыв в Магнитогорске
Напавшего на ветерана войны жителя Челябинска отправили в колонию
Полиция разобралась с судьей, который ударил ребенка на матче в Златоусте и наказала другого
«Автомобилист» проехался по челябинскому «Трактору»
На крупном перекрестке в Челябинске на неделю закроют несколько полос
Два Duty Free и четыре телетрапа: в Челябинске рассказали, как движется строительство нового аэропорта
Жительница Магнитогорска, потерявшая ребенка и возможность родить, засудила врачей
В Челябинске определили самые опасные тротуары