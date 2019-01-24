2019-01-24T19:35:24+03:00
Общество

Ледовую «бойню» в Челябинске увидят 100 миллионов человек

Эльбрус Нигматуллин проведет первый в истории турнир богатырей, которые будут играть в керлинг плитами весом в 300 кг
Сергей СМИРНОВ
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Вот такие тяжести будут таскать спортсмены.Вот такие тяжести будут таскать спортсмены.Фото: Сергей СМИРНОВ
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В парке им. Ю. Гагарина раздается звук бензопилы – это Эльбрус Нигматуллин с помощниками вырезает спортивный инвентарь. Лед – не самый удобный материал для снарядов, которые готовят для состязания богатырей – слишком хрупкий. Уронил на землю – считай, пропало. Зато его завались, и не стоит он ни копейки!

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО

2 февраля в одном из карьеров парка состоится турнир «Зимние богатырские игры». Эльбрус заявляет, что турнир, на котором богатыри будут использовать ледяные снаряды – первый в мире. На турнир приедут сильнейшие люди России, например, самый сильный человек Ямала, которому 50-градусные морозы нипочем. Или богатырь из Башкирии, который весит 160 килограммов!

ЛЕД ПРИВЯЖУТ ВЕРЕВКАМИ

Хотя снаряды изо льда сделаны в нескольких экземплярах, участников просят обращаться с ними весьма осторожно. Во время переноски тяжестей стронгменов будут контролировать судьи. А так как лед – материал скользкий, к снарядам прикреплены для страховки толстые веревки.

Вес снарядов довольно солидный: один «блинчик» для штанги тянет примерно на 45 килограммов, а вес «камня» для богатырского керлинга – 300. Будет жарко!

КИТАЙСКИЙ ИНТЕРЕС

На звук бензопилы в хозяйственный двор парка заглянули журналисты китайского мирового телеканала CGTN. Китайцы работают на Урале, делают сюжеты о нашем регионе. Они тоже заинтересовались этим турниром и отсняли кадры, как изготавливается ледовый инвентарь. Китайцы планируют снять и сам турнир.

Ледовую «бойню» в Челябинске увидят 100 миллионов телезрителей всего мира! Именно столько зрителей у канала CGTN, который вещает кроме китайского ещё на 10 языках мира, включая русский.

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