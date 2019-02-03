От пиньяты до хита: необычные подарки на День Святого Валентина в Челябинске

Если бы мне предложили в качестве подарка выбрать между фоторамкой-сердечком и плюшевым медведем с человеческий рост, я бы предпочла первое. Потому что от второго сложнее избавиться. Но раз вы читаете эту статью, значит, вы решили действительно удивить свою вторую половинку. Поэтому эта статья для вас!

И кому же такое чудо достанется?Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

ПИНЬЯТА

Эта прикольная штуковина добралась до нас из Мексики. Она представляет собой большую полую игрушку, сделанную из папье-маше или легкой оберточной бумаги. Пиньята может быть любой формы: от лаконичного шара до фигуры героя мультфильма. Ее наполняют конфетти и различными вкусняшками.

Пиньяту подвешивают на дерево или дома к потолку и раскручивают. Задача — разбить ее при помощи палки или биты (продают в спортивных магазинах за 400 руб.) с завязанными глазами!

Мексиканцы готовят пиньяты по любому поводу. В России это еще не избито, а потому интересно. Пиньяту можно сделать самому по интсрукции в Интернете, а можно заказать у мастеров. На День Святого Валентина прекрасно подойдет пиньята в форме сердца, заполненная жвачками Love is и любимыми конфетами вашей девушки.

Пиньяты могут быть самых разных форм. Фото: vk.com/pinyatu

ЦЕНА: 600 — 1200 руб.

Зависит от размера и сложности формы пиньяты, плюс стоимость содержимого.

* «Лас-Пиньятос»: vk.com/pinyatu

* «Пиньята — бум!»: vk.com/pinatas_bum

ПОЛЕТ

Говорят, любовь окрыляет. Поэтому предлагаем подарить на День Святого Валентина ощущение невесомости. Полет в аэродинамической трубе не требует дополнительной подготовки. Парить в воздухе могут все, чей вес не превышает 130 кг. Говорят, это непередаваемые ощущения.

Полет в аэротрубе - вариант оригинального подарка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЦЕНА: от 1700 руб.

Стоимость зависит от времени полета. Минимум — 4 минуты. Чем дольше полет, тем ниже цена за минуту. Идеально — сертификат на двоих за 3400 руб.

* «Аэротруба»: Бродокалмакский тракт, 3/2, Челябинск.

* Skywind: ш. Тургоякское, 8/5Б, Миасс.

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЙК-ЕНД

Всегда здорово сменить обстановку и отправиться куда-нибудь вдвоем! Но не про выходные в Париже, конечно, я хочу вам рассказать.

Можно подарить любимому человеку на День Святого Валентина авиабилеты, например, в Москву. Если хотите провести в столице выходные (16 и 17 февраля), перелет туда — обратно на двоих будет стоить 8 тыс. руб. Апартаменты или номер в отеле можно забронировать от 1500 руб. в сутки, а в хостеле — еще дешевле.

Романтический уйк-енд в Москве - почему бы и нет?Фото: Евгения ГУСЕВА

Более бюджетный вариант — Екатеринбург, где тоже есть много чего интересного. Можно насладиться природой в соседней Башкирии.

В Челябинской области тоже немало романтичных мест. У местных отелей есть специальные программы для влюбленных, включающие романтический ужин при свечах, поздний завтрак в постель, СПА-процедуры для двоих и т. д

СПА-выходной для двоих - хороший вариант подарка на День Святого Валентина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цена: 5 — 15 тыс. руб

Зависит от маршрута и продолжительности романтического уйк-енда. К примеру, двое суток для влюбленных по системе «Все включено» в городских челябинских отелях стоят от 10 тыс. руб., одни сутки — от 5 тыс. руб.

* Отель «Виктория»: ул. Молодогвардейцев, 34

* Парк-отель «Березка»: ул. Чапаева, 118

* Бутик-отель «Тишина»: ул. Труда, 197

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА

Еда и любовь связаны неразрывно. Поэтому мужчины водят дам в рестораны. А женщины стараются накормить возлюбленных своими самыми вкусными борщами. Отличный подарок на День Святого Валентина — продуктовая корзина. Звучит не очень романтично? Хорошо, давайте назовем это съедобный букет. Именно так и можно оформить набор любимых продуктов вашей половинки. Сделайте это самостоятельно, или закажите у местных мастериц.

Съедобный букет принесет больше пользы, чем цветочный. Фото: архив ЭГ

Также хорошо смотрятся продукты в деревянном ящичке или плетеной корзинке. Главное — не в пакете из супермаркета.

Наполнение может быть любым. Например, можно купить несколько сортов изысканных сыров и бутылочку хорошего вина. Побаловать вегетарианца или человека, строго следящего за своим питанием, можно набором экзотических фруктов. Это вариант подарка подходит всем и к тому же он практичный. Вас, наверняка, тоже угостят.

Подарок на День Святого Валентина для любителей вкусно покушать.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цена: от 1 тыс. руб.

* «О-ля-ля — букеты со вкусом»: vk.com/olala_vkusbuket

* «Ням-ням букет»: vk.com/nyam_nyambuket

* Итальянская лавочка Il Porcellino: пл. МОПРа, 8, Центральный рынок.

* Лавка «Сырный сомелье»: ул. Цвиллинга, 28; ул. Бейвеля, 14.

ПЕСНЯ

С современным звукозаписывающим оборудованием стать певцом может каждый. Доказано популярными звездами эстрады. В Челябинске есть музыкальные студии, которые помогут сделать хит. И пусть он прозвучит только для вашего любимого человека (хотя, кто знает), но такой подарок запомнится на всю жизнь.

Исполните хит для любимого человека.Фото: Иван ВИСЛОВ

Можно перепеть популярную песню или записать свою, если, конечно, обладаете талантом поэта и композитора. Правда, в любом случае удовольствие это недешевое.

ЦЕНА: от 10 тыс. руб.

Сюда входит изготовление фонограммы от 5 тыс. руб., звукозапись за 1 тыс. руб. в час., сведение от 1,5 тыс. руб., тюнинг вокала за 600 руб. и др. услуги

* PanMusicMedia: vk.com/panmusicmedia

* FiZiRec: vk.com/fizirec

КСТАТИ

На самом деле есть и более дешевые сувениры по тематике Дня Святого Валентина — буквально от 100 руб. Так что выбирайте на свой вкус и кошелек.

* Интернет-магазин подарков «Пум-пу-ру»: pum-pu.ru

* Интернет-магазин «Долина подарков»: dolina-podarkov.ru

* Сеть магазинов «Красный куб»: redcube.ru