Почему Челябинская область не попала в десятку самых грязных регионов России

Государственный доклад готовили почти год. Итоговый документ занял 900 страниц. Среди них пристальный интерес вызывают главы о состоянии атмосферного воздуха. Для челябинцев эта тема больная. К удивлению многих, наш регион не попал в десятку самых загрязненных в России.

ГРЯЗНО, НО НЕ ЭКСТРЕМАЛЬНО

Лидером антирейтинга стал Забайкальский край, на втором месте — Хакасия, на третьем — Мурманская область. Далее Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

— Это те регионы России, где в 2017 году уровень загрязнения воздуха отдельными веществами превышал ПДК в пять и более раз, — объясняют эксперты.

Давно доказано: грязный воздух может вызвать токсическое отравление организма. Особенно, когда уровень выбросов превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК). Вот почему при анализе воздушных проб вычисляют средние ПДК за одни сутки. Это главный критерий неблагополучия.

— Когда ПДК превышен в пять раз, говорят об экстремально высоком загрязнении воздуха. Для Челябинска это нехарактерно. Обычно концентрация вредных веществ у нас превышена в 1-2-2,5 раза. Но и с этим мы боремся. В городе работают десять постов забора проб, в этом году появятся еще семь. Власти области добиваются, чтобы люди могли дышать свободно, — пояснил газете «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник управления регионального минэкологии Виталий Безруков.

ХУЖЕ, ЧЕМ У СОСЕДЕЙ

Если учитывать все пробы воздуха с превышением ПДК в целом, тогда Южный Урал все-таки попадает в десятку самых проблемных территорий России.

В докладе о состоянии окружающей среды за 2017 год они перечислены в таком порядке:

Чукотский автономный округ

Иркутская область

Бурятия

Саратовская область

Хабаровский край

Курская область

Красноярский край

Крым

Челябинская область

Тыва.

Каждая пятая проба воздуха в Челябинской области содержит повышенную концентрацию вредных веществ. По этому показателю мы занимаем девятое место. Соседняя Курганская область на 14-й строке, а Свердловская — на 19-м.

В МАГНИТОГОРСКЕ ЗАШКАЛИВАЕТ

Эксперты также назвали самые загрязненные города нашей страны. Челябинск, к счастью, в их число не попал. Зато отметился Магнитогорск. Максимальная концентрация ПДК по такому опасному веществу, как бензапирен, в 2017-м году здесь была превышена в 27,7 раз.

Бензапирен — сильнейший канцероген. На обезьянах ученые доказали, что вещество это ведет к раку. Главный источник бензапирена — выбросы автотранспорта. Мы глотаем опасное соединение вместе с воздухом и поглощаем через голую кожу.

Вместе с Магнитогорском в «черный список» попали Барнаул, Иркутск, Красноярск, Минусинск, Норильск, Новокузнецк. По степени загрязнения в этом списке города не ранжируют. Проживать в них одинакового тяжело и плохо.

ЧТО ОПАСНЕЕ: ТРАНСПОРТ ИЛИ ЗАВОДЫ?

Обыватели часто спорят: что опаснее для людей — транспорт или заводы? Отчет экологов дает на этой однозначный ответ.

— Наибольшее количество проб с превышением загрязняющих веществ наблюдалось вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки. Более благоприятная ситуация отмечается в зоне влияния промышленных предприятий, — говорится в докладе.

Так что лучше жить ближе к заводу, чем к загруженой автомагистрали.

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