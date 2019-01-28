В челябинской пятиэтажке рухнула стена, когда хозяин открывал двери

Старая пятиэтажка на улице Отечественная, 15, только с улицы кажется крепкой. Стоит зайти в квартиры, и понимаешь — дом держится на честном слове. Трубы ржавые, пол гнилой, перекошены окна, по стенам поползли трещины. Но жильцы с этим мирились, пока дом не начал рушиться на глазах.

Алексей Чернов — хозяин комнаты в коммуналке. Сегодня днем, 28 января, он чуть было не погиб, открывая дверь в свою комнату.

— Ключ заело в замке. Я решил подтолкнуть дверь плечом. Ударил по полотну — и на пол вместе с ней полетели тяжелые шлакоблоки. Комната стала продолжением коридора, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» хозяин комнаты.

Стена обрушилась после сильного толчка. Фото: Алексей Чернов.

При обрушении Алексей не пострадал. Даже можно сказать, что не очень-то и расстроился. Стена давно дала трещину и чуть-чуть накренилась. Молодой человек был уверен, что дом аварийный и ЖЭК немедленно восстановит бетонную перегородку. Но навстречу жильцу в управляющей организации не идут.

— Приходил человек, сделал фото. Правда, составлять акт коммунальщики отказались: говорят, что не в их компетенции. Дальше будут советоваться с юристами, — говорит Алексей Чернов.

— И не подумаем восстанавливать! — довольно грубо комментируют ситуацию в Управляющей компании Ленинского района, в чьем ведении и находится дом. — Дом не аварийный, нормальный. Летом в подъездах сделан ремонт. А почему стены рушатся, надо еще разобраться.

НА ЗАМЕТКУ

Кто оплатит ремонт: хозяин или ЖЭК?

— Управляющая компания должна составить акт обследования, а также установить причину обрушения. Если найдут виновных, то ремонт сделают за их счет. Если не было злого умысла, восстановить стену должны за счет ЖЭКа. Стены считаются общим имуществом дома, их восстанавливают за счет денег, собранных на текущий ремонт, — говорят в Госжилинспекции по Челябинской области.

Также в ведомстве пояснили: если дом рушится на глазах, управляющая компания или сами жильцы могут обратиться в администрацию района с просьбой признать его ветхим и аварийным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06