Куда жаловаться в Челябинске, если не убирают снег возле дома

На радио «Комсомольская правда» 95,3 FM активист движения «Гражданский патруль» Георгий Акмен объяснил, как добиться чистых тротуаров и дорог в Челябинске.

Что говорит закон про уборку снега

В правилах благоустройства Челябинска написано: все тротуары и проезды должны очищаться до того как появится снежный накат. Грубо говоря, сметать все до асфальта. Уборку нужно начинать когда снег только начал идти. Но у нас у нас ждут, пока снег притопчется, потом сверху проедет трактор и щеткой отполирует наст.

Кому жаловаться на снег в Челябинске

— На крупных городских дорогах — управление дорожного хозяйства. Самое простое отправить обращение через сайт. Внутри кварталов, тротуары — управление благоустройства. Рядом с домом — управляющая компания. В управляющую компанию оперативнее позвонить и следует еще написать им обращение на сайт. Обычно, они откликаются.

Если начался «бюрократический футбол»?

— Неподалеку от моего дома не убирали снег. Я обратился в администрацию. Пришел ответ, что произошла реформа МСУ и теперь за все отвечают районы — обращайтесь туда. Я позвонил в райадминистрацию. Там сказали, что они курируют этот вопрос, но вообще этим должны заниматься управляющие компании, которые убирают не только во дворе, но и прилегающие территории.

Я пошел к местному депутату, а он говорит: «Если глава района почистит двор за бюджетный счет, ему потом предъявят за нецелевое расходование денег, а это вплоть до уголовной ответственности». Но в управляйки тоже открестились, а самое главное — законно! Открыли кадастровую карту на которой видно, что этот участок тротуара не относится к нашему дому. А значит, его должен убирать город. Тут круг замкнулся, нужно было начинать новый.

Как узнать, кто убирает тот или иной участок?

— Через поисковик находим кадастровую карту Челябинска. Это схема города, где размечена к кому какая территория относится. Если земля бесхозная — значит отвечает за нее городская администрация. И убирать должна она.

Если чиновники отказываются работать?

— Оказались втянуты в самый занудный матч по «бюрократическому футболу» — собирайте все официальные ответы-отписки и шлите их в прокуратуру. Там разберутся и по итогу вынесут решение: кому убирать этот участок. Правда есть шанс, что к этому времени все растает, зато в будущем году уберут.

Несмотря на отписки, я считаю, жаловаться нужно. Чем больше будет обращений, тем раньше чиновники поймут, что деваться им некуда, придется работать, — закончил Акмен.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА СНЕГ

1. Электронную жалобу в администрацию города можно отправить на сайте cheladmin.ru. На ваш запрос обязаны ответить.

2. На состояние крупных магистралей Челябинска (например, Комсомольского проспекта, проспекта Ленина, улицы Гагарина и др) можно жаловаться в круглосуточную диспетчерскую компании «Южуралмост»: 727-46-26.

3. На состояние внутриквартальных дорог — в диспетчерские по районам:

Калининский район: 791-94-10, 791-19-91;

Курчатовской район: 741-45-48;

Ленинский район: 256-23-05;

Металлургический район: 735-80-14;

Советский район: 237-26-23, 237-26-33;

Тракторозаводский район: 775-30-39;

Центральный район: 263-30-04, 264-56-31.

4. А на грязь во дворах — в диспетчерскую своей УК, ТСЖ.

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