На улицах Челябинска скоро будут валяться пьяные свиристели

Во второй — третьей декаде февраля в Челябинск должны нагрянуть свиристели. В прошлые годы над городом в небе висели целые тучи этих птиц — отдельные стаи насчитывали до 400 особей!

АЛЛО? РЯБИНУ НАМ ОСТАВЬТЕ

Численность свиристелей зависит от количества ягод, оставшихся на ветках деревьев. Это человеческая примета. Но откуда птицы-то знают? Неужели звонят другим пернатым, например дроздам-рябинникам, по своей, особой, птичьей связи:

— Привет! Не всю еще рябину склевали? Нам оставьте! Скоро будем.

Дрозды-рябинники раньше в городах не зимовали, но с тех пор, как в Челябинске стали сажать плодовые деревья, кормятся здесь. Причем, что попало, не едят — только самое вкусное.

Стаи дроздов очень многочисленны. Фото: Андрей Попов.

В моем дворе четыре дерева рябины дрозды обчистили начисто, а одно не тронули — видимо, ягоды не прошли птичий ГОСТ. Оставили на закуску свиристелям: пусть едят, пока пьяными не свалятся!

НАКЛЕВАЛСЯ, УПАЛ, ЗАМЕРЗ

Зимой, особенно после сильных морозов, можно увидеть замерзших птиц. Замерзают и дрозды-рябинники, хотя, казалось бы, корма хватает. А что свиристели? Считается, что свиристели объедаются ягодами до состояния опьянения. Ягоды, мол, начинают у них бродить в желудке, печень не справляется, а вытрезвителей у птиц нет. Наклевался рябины, упал, замерз!

Это версия вызывает много сомнений: ягоды бродят при плюсовой температуре (не ниже +10), да и времени у них в желудке на это нет. Не сутками же они там лежат. Но сторонники версии утверждают, что ягоды сами начинают бродить прямо на ветках, когда температура воздуха начинает колебаться от минуса до плюса, и наоборот. Ну, прямо мечта винодела!

- Ну что. братва, сообразим по ягодам? Фото: Виталий ВОРОНИН.

ПОДОБРАТЬ И ОТОГРЕТЬ

Вторая версия кажется более правдоподобной. Фотограф-анималист Евгений Попов предположил, что свиристели просто объедаются замерзшими ягодами и падают на землю от переохлаждения. Для них съесть 8-12 ягод все равно, что человеку — 3-4 килограмма ледяных яблок. Тут поневоле упадешь, и будешь лежать кверху пузом!

А что свиристели? Если мороз небольшой, они отлеживаются, и через некоторое время приходят в себя. «Пьяных» свиристелей можно подобрать и отогреть за пазухой, или принести на время домой. А потом выпустить на волю.

Выпил свиристель — надо понять и простить. Ну и что ж, что лежал на улице пьяный, с кем не бывало?

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