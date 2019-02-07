Из-за гибели людей на пожарах в Кургане соцслужбы стали забирать детей из семей

В Курганской области есть небольшой аграрный район Юргомышский. В конце января здесь с разницей в пару дней сгорели два дома. В каждом погибли по три ребенка. Завели уголовные дела за причинение смерти по неосторожности. Но кому отвечать по ним — пока неясно.

Горели старые избы с полусгнившей проводкой. После похорон районный глава написал заявление на увольнение...

Из трагедий решили сделать выводы: создали комиссию в которую вошли МЧС и соцслужбы. Теперь она проверяет семьи, которые ранее взяли на карандаш: в основном это неблагополучные ячейки общества. Если видят, что детям угрожает опасность — забирают их.

В этом доме погибли трое детей, старшему из которых было восемь лет. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Такой нестандартный подход поручил местный врио губернатора Вадим Шумков. Он попросил ревизоров обойти частные дома, изъять опасные электроприборы, а если в доме все совсем плохо — забрать детей.

С начала года под таким предлогом изъяли 44 чада. Примечательно, что большинство семей особо и не сопротивлялись — люди пьющие.

— Рейды проходят ежегодно и только в частном секторе. Но в этом из-за сильных морозов и крупных пожаров, мероприятия идут активнее. Под прицел попали не только неблагополучные многодетные семьи, но и обычные. Если во время осмотра обнаруживают, что жилье аварийное, то детей определяют в больницу, реабилитационные центры или к близким родственникам. Это не лишение родительских прав. Мы оформляем соглашение, по которому родители добровольно передают ребенка и обязуются исправить пожароопасную ситуацию, — рассказала «Комсомольской правде» уполномоченная по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина.

Пожарные проверяют печи и проводку. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Некоторых ребят уже вернули домой, но рейды проходят и детей продолжают забирать. Уполномоченный рассказала, что такие меры продлятся до окончания морозов, которые к слову, в регионе пошли на спад. Заморозки всегда сопровождают сильные пожары: не выдерживают печи, замыкает старая проводка.

Понимая, что регулярные провреки — мера временная, местные власти сейчас ищут решение.

Выдавать деньги на ремонты — рискованно. Могут потратить на выпивку. Как вариант, поставить за счет бюджета пожарные извещатели. Они недорогие и в случае пожара сами передают в 01 информацию.