2019-02-08T15:52:23+03:00
Общество

Отца пятерых детей из Челябинской области обвиняют в убийстве из-за ревности

За преступление, о котором уже забыли, ему грозит пожизненный срок
Лидия ПЕСКОВА
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Валентина не верит, что Иван виноват, и старается вызволить мужа из заключения. Фото: из личного архива героя публикации.Валентина не верит, что Иван виноват, и старается вызволить мужа из заключения. Фото: из личного архива героя публикации.
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— Он винит себя в том, что связался с плохой компанией! Но убивать… Иван не убивал! — уверена супруга Валентина.

Иван Юдакин больше десяти лет скрывал от близких историю, в эпицентре которой он оказался.

В июле 2007-го года Иван потерял друга Руслана. Его убили в своей квартире. Тело тогда не нашли. Только ковер в больших пятнах крови.

САМОСУД ПОСРЕДИ ЛЕСА

Сразу поползли слухи, что это убийство на почве ревности: Руслана мог убить знакомый из-за женщины. Иван и его друзья решили сами прояснить ситуацию. Они под каким-то предлогом посадили парочку в машину, привезли в лес, под Еткуль. А там с ними расправились.

Но Иван твердит, что участия в этом не принимал. Говорит, что он остался с девушкой на поляне, а трое его товарищей увели ее сожителя в лес. Вскоре там раздались два выстрела.

— Я пошел узнать, что случилось. Расстрелянный лежал в кустах. Мне приказали помочь спрятать тело. Мы дотащили его до болота и оставили в зарослях камыша, — рассказывает Иван. — После этого меня высадили на остановке. А девушку повезли куда-то дальше. И больше я ее не видел.

ТРОЕ НА СВОБОДЕ, ОДИН — ПОД СТРАЖЕЙ

На след компании вышли быстро. Завели уголовное дело, началось следствие. По нему Иван проходил как свидетель. До суда тогда не дошло. Главный подозреваемый в убийстве пары бросился в бега. А спустя десять лет его поймали — следствие возобновили.

— Правда, теперь Иван значится не свидетелем, а главным подозреваемым. Три других фигуранта сейчас на свободе. Только Иван под стражей. Ощущение, что его оговорили. На роль убийцы он не тянет, так как он не участвовал в предварительном сговоре и лично не убивал, — говорит адвокат Никита Дементьев.

НЕ ВИНОВАТ, НО ИСПОВЕДОВАТЬСЯ ХОДИТ

За эти годы Иван обзавелся большой семьей. У него пятеро ребятишек. Старшему сыну 13 лет, младшему - только пять месяцев. Жена боится, что дети могут потерять отца навсегда. В худшем случае его ждет пожизненный приговор.

— Все эти годы Иван молчал. Только сейчас он начал рассказывать о событиях того лета. Он постоянно ходит в церковь на исповедь. Но этот камень ему нести до конца, — говорит Валентина, супруга Ивана.

На днях у семьи появилась надежда, что дело все-таки пересмотрят. Еткульский районный суд (а дело рассматривают по месту убийства ) отправил все документы на доследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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