В Челябинске почистили снег вместе с молодыми кедрами

Житель Тракторозаводского района Владимир Игнатов осенью посадил кедровую аллею рядом с остановкой «Тракторосад-2». Вместе с женой и друзьями он аккуратно рассадил около 30 саженцев и оградил их деревянными рамками. Но молодые кедры не пережили зиму — на днях грейдер сгреб их в снежную кучу.

Владимиру саженцы достались бесплатно от общественного движения «Родной лес». Активисты раздавали деревья всем желающим, с условием прислать отчет о посадках. Владимир развез саженцы по школам и детсадам своего района, а то, что осталось, решил высадить у остановки недалеко от дома.

— Нигде не согласовывали посадку. Просто открыли с женой градостроительные нормы и посадили с соблюдением отступов от бордюров и дорожек. Я приблизительно знаю объем работы для согласования высадки. Там на одни карты и выкопировки столько денег надо, что моей зарплаты не хватит, — говорит Владимир.

Красным выделены саженцы, которые пострадали от грейдера. Фото: Владимир Игнатов.

По его словам, он специально сделал раму для саженцев повыше, чтобы зимой ее не сровняло с сугробом и деревья случайно не повредили.

— Конструкцию прекрасно видно, она метровая. Но нет же — сгребли! Саженца четыре-пять точно погубили. При этом на остановке не особо меньше снега стало. Просто перетащил его в другую сторону и все, — негодует Владимир.

Владимир старался сделать защитные рамки повыше, чтобы их было видно под снегом. Фото: Владимир Игнатов.

Жаловаться на такую «вандальную» чистку он не видит смысла.

— Ну, можно написать заявление в полицию, ответственность за уничтожение насаждений у нас предусмотрена. Но результат какой будет? Даже если тракториста привлекут за эти саженцы и оштрафуют, это будет его личной неприятностью и никак не повлияет на действия других «чистильщиков». Остальные саженцы это точно не спасет. К водителю у меня претензий нет.

Владимир призывает дорожников быть внимательнее и не губить молодые деревья. Весной, когда сойдет снег, он проверит, сколько точно пострадало саженцев. А затем посадит на их месте новые.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06