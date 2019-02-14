Многодетная мать купила 13 билетов на самолет, чтобы перевезти двух сыновей-инвалидов из Кургана в Москву

Семья Загуменных заплатила больше 60 тысяч рублей, чтобы долететь из Кургана домой, в Хабаровский край. Хотя планировалось отдать за билеты 16 тысяч.

В Зауралье Загуменные прилетали на лечение в Центр Илизарова. У семилетних двойняшек Максима и Матвея детский церебральный паралич. Операция прошла успешно. Казалось бы, все самое страшное уже позади. А дорога домой обернулась кошмаром.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ ПОДСКОЧИЛА ВТРОЕ

Наталья воспитывает сыновей и девятилетнюю дочку одна. С отцом они в разводе. Все годы многодетная мама не вылезает из больниц, в надежде поставить сыновей на ноги.

Поездку в Курган семье помогло оплатить хабаровское отделение «Российского детского фонда». На билеты дали 40 тыс. руб: для Натальи, двойняшек и сопровождающего. Этой суммы должно было хватить на дорогу в обе стороны с пересадкой в Москве.

Авиакомпания, которая выполняла рейс до столицы, согласилась принять детей с загипсованными ногами только при одном условии.

— Матвей пока передвигается в коляске, а Максим лежа. Мне сказали, раз сын лежачий, нужно оплатить на него девять мест — столько займет установка носилок. А Матвею покупать билеты за два места, потому что у него одна нога в гипсе и не сгибается. В общей сумме насчитали 63 445 рублей, из них 48 тысяч — это на Максима. А мы планировали уложиться за всех в 16 тыс. руб, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Наталья Загуменная.

Наталья со своими сыновьями. Фото: Наталья Загуменная.

Мольбы сквозь слезы, доводы и меддокументы никого в аэропорту не тронули. Сотрудники авиакомпании объяснили, что таковы правила.

Такой суммы у Натальи, конечно, не было. А лететь нужно было срочно — во Внуково они должны были пересесть в самолет до Хабаровска, билеты забронированы.

В отчаянии Наталья обратилась за помощью к родственникам. Те побежали по соседям, собрали.

В Хабаровске Наталью и сыновей встретила «скорая помощь» из их родного города Вяземский и доставила домой.

Председатель хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова обратилась в региональный соцстрах с просьбой компенсировать семье хотя бы половину затрат, но ей ответили: не имеем права.

Стоимость полета для Матвея выросла в полтора раза. Фото: Наталья Загуменная.

НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ПОЛЕТЯТ МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ДЕТИ

В авиакомпании Utair прокомментировали случившееся:

— Российский детский фонд и другие социальные службы не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей. Они должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров.

По словам сотрудников компании, для маломобильных пассажиров в салоне необходимо устанавливать специальные носилки, которые весят 140 кг. Авиакомпании требуется время, чтобы зафиксировать их в салоне.

— Кроме того перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки. Но даже, когда пассажир не предупреждает авиакомпанию заранее, она старается найти способ помочь.

Мы показали Наталье комментарий авиакомпании. По ее словам, сотрудники аэропорта знали о пассажирах, недавно перенесших операцию.

— Я билеты приобретала самостоятельно и все необходимые документы предоставила. В билете указано, что справка мною прилагалась. Они давали согласие на перевозку лежачего, без согласия мы не смогли бы купить билеты, — говорит Наталья.

Через полтора года семье снова предстоит поездка в Центр Илизарова. Чтобы медики удалили спицы Максиму и скобы Матвею.

У двойняшек детский церебральный паралич. Фото: Наталья Загуменная.

ОФИЦИАЛЬНО

К разбирательству подключились следователи.

— Проводится доследственная проверка о нарушении прав матери-одиночки и ее детей. Следователи дадут оценку правомерности действий сотрудников авиакомпании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте следственного комитета РФ.

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