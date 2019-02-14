В Челябинске выставили «двойные» квитанции за мусор

Я всегда дисциплинированно оплачиваю коммунальные платежи. Зачем копить долги, да с штрафными санкциями, если все равно деньги выкладывать придется?

В феврале я намеревалась погасить все январские суммы. Заглянула в окошечко киоска системы «Город» и попросила назвать начисленное за вывоз мусора...

Напомним, с 1 января Челябинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Мусор теперь вывозят не на свалку, а на специальный полигон, сортируют и перерабатыввают.

Челябинским мусором нынче заведует Региональный оператор — «Центр коммунального сервиса».

ДЕНЕГ ДОЛЖНО ХВАТАТЬ!

В региональном министерстве тарифного регулирования утвержден ежемесячный тариф. С 1 января мы платим так: 67 руб. 59 коп. на человека в многоквартирном доме и 52 руб. 18 коп. на человека частном жилом доме. Там подчеркивают:

- Тарифы включают в себя все затраты Регионального оператора.

Я живу в типовой девятиэтажке. Моя семья — три человека. В месяц я должна платить 202 руб. 77 коп. А в квитанции значится 405 руб. 52 коп. Ничего себе!

То есть, это сумма за два месяца. Почему я должна авансировать Регоператора за неоказанную еще февральскую услугу? А в марте опять выставят двойной платеж?

«НЕТ, ДЕНЕГ МАЛО!»

Центр коммунального сервиса от комментариев отказался. Известно, что с утвержденными тарифами Регоператор не был согласен. Еще 11 января на пресс-конференции в редакции газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор ЦКС Алексей Бубнов заявил, что обжалует утвержденные величины. По его мнению, размер тарифа должен быть не ниже 100 руб. для одного человека.

— Тариф установлен на три года, и утвержденные величины для нас критичны. Потерянные 40 рублей — немалые деньги, — объяснил Алексей Бубнов.

КОММЕНТАРИЙ

«Требуйте перерасчета!»

О проблеме в администрации губернатора знают:

— Борис Дубровский добился того, что в регионе установлен один из самых низких тарифов по стране. И есть возможности для его снижения, если внедрить сортировку и по отдельности собирать вторсырье, — говорит министр экологии Сергей Лихачев.

В министерстве экологии считают, что двойные начисления незаконны. Ведь по Жилищному кодексу услуга оплачивается по факту ее оказания. А, значит, челябинцы вправе заплатить половину выставленной суммы.

Те же, кто уже внес деньги, могут потребовать перерасчета. Либо не платить в марте по февральскому начислению.

Мусор вывозить нынче дорого.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Пункты перерасчета Центра коммунального сервиса

Калининский район, пр. Победы, 180. Тел. (351) 200-23-81

Курчатовский район, ул. Братьев Кашириных, 87а. Тел.: (351) 200-23-96, 200-20-86

Ленинский район, ул. Гагарина, 12 (ул. Пограничная, 9). Тел.: (351) 200-23-95, 200-20-85

Металлургический район, шоссе Металлургов, 28. Тел.: (351) 200-23-82, 200-20-82

Тракторозаводский район, ул. Подольская, 38а. Тел.: (351) 200-23-94, 200-20-84

Центральный и Советский районы, ул. Худякова, 12а. Тел.: (351) 200-19-43, 200-20-83

Микрорайон «Парковый», ул. Скульптора Головницкого, 2. Тел.: (351) 200-23-47, 200-20-87

Микрорайон «Академ Риверсайд», ул. 40-летия Победы, д. 55. Тел.: (351) 200-23-49, 200-20-89

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