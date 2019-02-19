«Нам не нужны эти гробы!»: Челябинские депутаты против ларьков на Кировке

Обсуждали преображение Кировки. Сейчас улица больше похожа на азиатский базар, но не на центр миллионного города.

Через полтора года Челябинск встретит саммиты с делегациями 30 стран мира. И что мы им покажем? Ободранные ларьки с шаурмой? Лианами свисающие провода? Облупленные фасады зданий?

Пока нет не только комплексного проекта переустройства пешеходки, но и понимания того, что на ней будет.

СНОВА БУДКИ

Главный архитектор Челябинска, Николай Ющенко, сразу предупредил: он презентует один из вариантов размещения на Кировке точек общепита. На его картинках — унылого вида будки, раскрашенные в черно-белые цвета.

Сейчас на улице 30 (!) разнокалиберных позорных ларьков. Предлагается сделать десять новых.

К каждому под землей проведут коммуникации, чтобы соблюдались все санитарные нормы. Проще говоря, чтобы продавцам было где руки мыть.

Пандус, ведущий к ларьку - это что-то!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ЗДЕСЬ И ТАК ЕСТЬ КАФЕ»

Но стоило раздать депутатам листы с эскизами, поднялся крик.

— Что это за туалет? Зачем там эти гробы? — вспыхнул депутат Аркадий Шафигулин. — Нужно вернуться к истокам, к оригинальной задумке пешеходной улицы, которую воплотил мэр Челябинска Вячеслав Тарасов. Тогда и денег в бюджете города особых не было, но Кировка удалась! Губернатор Петр Сумин на нее президента Путина водил гулять! Кировку вообще нужно Тарасовкой назвать, в честь первого народного мэра.

— Ваш ребристый пластик в отделке будок — вчерашний день, уж лет 20 никто его не использует. Если уж городить ларьки, то из стекла, — поддержал коллегу депутат Михаил Вербитский.

— Не нужны там будки. Здесь на первых этажах домов есть кафе на любой вкус, — обрезал депутат Александр Вышегородцев.

А вот еще один ящик. Любуйтесь!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СПРОСЯТ НАРОД

Предложили народные избранники объявить конкурс архитекутурных проектов и спросить через СМИ горожан о том, что они ждут на пешеходной улице. Успеют ли Кировку отремонтировать до июля 2020 года? Обещают начать работы весной, с началом строительного сезона.

Депутатам проект категорически не понравился.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще на Кировке планируется снять все противоречащие дизайн-коду вывески и растяжки. Фирма из Екатеринбурга предлагает заменить морально устаревшее уличное освещение исторического центра города на современное, яркое.

Фасады жилых домов, выходящих на Кировку, капитально отремонтируют. Попутно снимут с балконов разнокалиберное остекление.

Предстоит заменить 1,7 кв м тротуарной плитки и спрятать провода от фонарей под землю.