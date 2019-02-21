Чего хотят мужчины: выбираем подарок на 23 февраля в Челябинске

Выбирая подарок на 23 февраля, нужно помнить, что впереди 8 марта. Народная мудрость.

Так чего же хотят мужчины? Мы провели опрос в группе «Комсомольская правда»-Челябинск». Кто-то из представителей сильного пола на полном серьезе написал, что будет рад носкам — «лучше пар пять». А кто-то заказал видеокарту за 40 тыс. руб.

Мы же постарались приготовить для вас варианты-подсказки, не впадая в крайности.

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ

Съедобные инструменты. Фото: Катерина Астапова

Есть распространенное мнение, что вместе с мыслью о носках и пене нужно выкинуть из головы идею подарить мужчине набор инструментов. Якобы это то же самое, что вручить женщине сковороду. Одна из сотни обрадуется. Остальные тут же захотят применить ее в качестве убийственного оружия.

Другое дело — шоколадная сковорода. Вот почему кондитеры до этого до сих пор не додумались? Дарю идею. Зато они уже придумали шоколадные гаечные ключи, отвертки, топоры, молотки и пилы. Для пущей красоты и правдоподобия их покрывают специальной кондитерской позолотой и даже съедобной ржавчиной.

— Такой подарок может подчеркнуть его достоинства как хозяина, умельца. Женщина как бы говорит: «Вижу, что ты на все руки мастер», — рассказывает кондитер Екатерина Астапова.

И это тоже сделано из шоколада! Фото: vk.com/chocotools74

Цена: от 400 руб.

ГДЕ КУПИТЬ:

* Кондитер Катерина Астапова: vk.com/id239834349

* Магазин шоколадных изделий Мисс Бейкер: ул. Васенко, 96, 51 сектор.

ДАРИТЕ ЭМОЦИИ

В меру экстремальные развлечения понравятся и большим, и маленьким защитникам.Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Легкая доза экстрима никому не повредит. Дарите эмоции! Можно купить сертификат, к примеру, на катание на карте, квадроцикле, гидроцикле, снегоходе или полет в аэротрубе. Специальная подготовка, как правило, не требуется.

На заметку девушкам: есть сертификаты на двоих. И ему хорошо, и вам приятно. Спортивная экипировка поможет почувствовать себя крутым спортсменом. Опять же классные фоточки в Инстаграм обеспечены.

Полеты в аэротрубе - не во сне, а наяву.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГДЕ КУПИТЬ:

* Картинг-центр «Картэкс»: ул. Шадринская, 100 и ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина, рядом с лыжной базой. Цена: от 500 руб.

* Прокат экстремальной техники «Активный отдых»: ул. Покровская, 10. Цена: от 2000 руб.

* «Аэротруба»: Бродокалмакский тракт, 3/2, Челябинск. Цена: от 1700 руб.

ВКУС АРМИИ

И этим все сказано!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня можно купить тушенку в обертке цвета хаки и даже целые тематические наборы продуктов. Армейский сухпай — вкусный и оригинальный подарок на любой кошелек! Тот, кто служил, понастольгирует. Те, кому не довелось, — попробуют армию хотя бы на вкус.

Есть разные варианты ИРП (индивидуальный рацион питания): зимний, походный и т.д. Они рассчитаны на питание одного мужчины в течение одних суток. Там и каша перловая с говядиной, и чай, и паштеты, и даже печенье с шоколадом. Все по нормам ВС РФ.

Вот и пусть мужчина попробует покушать денек, как в армии. Ваши котлетки покажутся ему еще вкуснее!

Цена на сухпай: от 150 руб. за банку тушенки до 900 руб. за набор весом 2,5 кг.

ГДЕ КУПИТЬ:

* Армейка74: ул. Чайковского, 20Б.

* Онлайн-магазин военторг74.рф

* ozon.ru

МОДНЫЙ СПОРТ

Вариант подарка для спортивных и не очень. Фото: sportmaster.ru

Сегодня модно быть на спорте. Фитнес-браслеты есть даже у тех, кто бегает только от офисного кресла до кровати. Однако, спортивные товары действительно могут побудить человека к полезной активности. Но лучше не вручать сразу гантели, перевязанные бантиком. Не так прямолинейно.

Интересный вариант подарка — настольная груша. Ее можно поставить как дома, так и в офисе. Поможет улучшить координацию и снять напряжение после тяжелых рабочих моментов.

Многие дарят подарки на 23 февраля даже маленьким мальчикам — будущим защитникам. Им может понравиться надувная напольная боксерская груша. Родителям уж точно понравится: не нужно мастерить крючки, чтобы куда-то подвесить, а как надоест — легко сдуть и убрать.

А, может, и на 8 марта такой подарок подойдет?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цена: от 1 тыс. руб.

ГДЕ КУПИТЬ:

* Спортмастер: есть в ТРК «Родник», ТЦ «Алмаз», «Кольцо», «КС» и др.

* ozon.ru

МУЛЬТИТУЛ

Этот мультитул стоит больше 10 тыс. руб. Фото: citilink.ru

Наверняка, не все девушки слово-то такое знают. Однако, мультитул — это очень удобная штука, в особенности для туристов. Это многофункциональный инструмент в виде складных пассатижей с полыми ручками, в которых спрятаны разные нужные штуки: лезвие ножа, шило, пила, отвертка, ножницы и т. п.

Так что это не только чтобы пиво открыть! Пригодится не раз. Хотя бы просто перед друзьями понтонуться.

Цена: в зависимости от наполнения и марки интсрумента, от 500 рублей (более-менее приличная вещь) и до бесконечности. Есть мультитулы стоимостью и 5, и 25 тыс. руб.

ГДЕ КУПИТЬ:

* Спортмастер: есть в ТРК «Родник», ТЦ «Алмаз», «Кольцо», «КС» и др.

* Ситилинк: есть в ТРЦ «Фокус», ТЦ «Радуга», ул. Гагарина 4, ул. Марченко 13 и др.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.