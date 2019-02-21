«Рекламные тренды — 2019»: бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»

Что такое сториономика, и где искать героев для интересных историй? Как привлечь клиентов на горячих информационных поводах? И как челлленджи в социальных сетях могут повысить продажи? Об этом и многом другом узнали гости бизнес-завтрака, организованного медиахолдингом «Комсомольская правда».

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Предприниматели Челябинска собрались в конференц-зале бизнес-центра «Аркаим Плаза», а главным спикером мероприятия выступила ведущий бизнес-тренер России Анна Печеркина.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодня в рекламе действуют новые инструменты, совершенно иные, чем были раньше. Если ранее автором текста в соцсетях выступал тот, кто создал этот пост, то сейчас неотъемлемой частью являются и комментарии, которые оставляют пользователи. Именно поэтому важно не отключать комментарии даже в коммерческих материалах в интернете, чтобы иметь обратную связь со своими клиентами, предоставив им право голоса, — объясняет Анна Печеркина. — В то же время не нужно бояться экспериментировать с подачей рекламы, задействовав новые площадки. Не только потребитель влияет на рекламодателя, но и рекламодатель формирует поведение потребителя. Реклама — это один из самых мощных инструментов изменения сознания потребителя. Рекламодатель обучает, образовывает и развивает свою аудиторию. И это мы видим на примерах удачных рекламных кампаний.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бизнес-завтрак собрал более 50 представителей разных сфер предпринимательства: присутствовали руководители и специалисты медицинских центров, автомагазинов, стоматологий, банков, детский магазинов, торговых центров, строительных компаний и охранных предприятий.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В перерыве гости обменялись полезными контактами и в непринужденной атмосфере обсудили совместные перспективы продвижения под аппетитные и сытные закуски, предоставленные кейтеринговой компанией «Дело вкуса».

Также присутствующие поделились своим опытом внедрения на практике современных рекламных трендов.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сегодня я нашла подтверждение тому, что мы все делаем правильно. Мы уходим от прямой рекламы (хотя не исключаем ее совсем) и организуем полезные встречи с нашими пациентами, — говорит заместитель генерального директора по pr-работе и работе с корпоративными клиентами Ольга Гусаренко группы компаний «Стоматологическая практика». — У нас с клиентами создан свой Клуб друзей, в этом году в апреле мы будем проводить конференцию по здоровому и активному долголетию. Поэтому помимо нашей основной деятельности, мы стараемся еще нести пользу людям в вопросах здоровья в целом.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На бизнес-завтраках для себя я каждый раз открываю что-то новое. И такие встречи очень полезны. Реклама — это то, что нас всех волнует. В каком формате дать? Как повысить лояльность? Это очень важно в стоматологии, — добавляет директор стоматологии «Аполлон» Гулиана Дадашова. — Например, у нас есть клиенты, которые уехали в другой город, но рекомендуют нас до сих пор тем, кто живет в Челябинске.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анна Печеркина также отметила, что лояльность к брендам на сегодняшний день формирует образ обычного человека, с которым себя ассоциирует каждый потребитель. Именно поэтому современный тренд — использовать в рекламе не профессиональных актеров, не блогеров и медийных личностей, а совершенно рядовых персонажей. Современный потребитель не желает знать уникальность рекламируемого продукта — ему важны ценности, которые несет данная компания.

Еще одна тенденция — потребитель запоминает не столько сам продукт, сколько историю связанную с ним.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Вспомните, какой элемент стоит третьим в таблице Менделеева. Не помните. А помните, как этому великому ученому пришла в голову идея создания данной таблицы? Правильно, во сне. Потому что это история, — рассказывает Анна Печеркина. — Так и в брендах. Лучше запоминается история, которая «породила» данный рекламный продукт.

Бизнес-тренер рассказала и о современных возможностях дополненной виртуальной реальности на примере сканирования QR-кодов со страниц новогоднего выпуска газеты «Комсомольская правда». Таким образом читатели получали дополнительную информацию, которая отображается на экранах смартфонов.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Начал задумываться, как интегрировать QR-коды применительно к своему бизнесу. Меня немного удивило то, что газету «Комсомольская правда» читает не только пожилое население, но и активные молодые люди, пользующиеся смартфонами и сканирующие эти коды, — делится впечатлениями руководитель по маркетингу и рекламе дивизиона масс-маркет группы компаний «Дельта» Максим Коновалов. — Для себя сделал вывод, что нужно пробовать различные площадки для взаимодействия с аудиторией, в том числе и используя печатную прессу.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После увлекательной дискуссии гости задавали спикеру вопросы уже в частном порядке, рассказывали о своем бизнесе и впечатлениях от услышанного.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Встреча завершилась вручением всем гостям подарков от бутика элитного чая и кофе Gutenberg.

Бизнес-завтрак с Анной Печеркиной от медиахолдинга «Комсомольская правда»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медиахолдинг «Комсомольская правда» благодарит всех, кто принял участие в деловом завтраке, за проявленный интерес к мероприятию, активность и желание поделиться своим опытом.

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