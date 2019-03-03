Православный календарь 2019 год: 4 - 10 марта

4 марта, понедельник

Исключается мясо

Святые апостолы от 70-ти: Архипп, Филимон и мученица равноапостольная Апфия

Святые апостолы от 70-ти: Архипп, Филимон и Апфия были учениками и сподвижниками святого апостола Павла. Апостол Архипп был епископом города Колоссы во Фригии. Апостол Филимон был именитым гражданином того же города. Святая Апфия, супруга его, принимала в своем доме странников и больных. В гонение на христиан императора Нерона (54 - 68) все они были преданы суду за проповедь веры во Христа. Апостол Архипп был зверски изрезан ножами. После истязаний Филимона и Апфию по пояс закопали в землю и били камнями, пока они не скончались.

Святые апостолы от 70-ти: Архипп, Филимон и мученица равноапостольная Апфия. Древняя икона

5 марта, вторник

Исключается мясо

Святой Лев

Лев был епископом в городе Катане, в Сицилии. Господь удостоил его дара врачевания.

Рядом с ним жил чародей Илиодор, который поражал народ ложными чудесами. Однажды Илиодор, войдя в храм, произвел там смятение, пытаясь устроить бесчинства. Лев, обвязав шею чародея своим омофором, вывел его из храма на площадь. И там заставил Илиодора признаться во всех злодеяниях, приказал развести костер и без колебаний вступил вместе с чародеем в огонь. Так они стояли в огне, пока Илиодор не сгорел, а святитель Лев, силой Божией, остался невредим.

Святой Лев. Древняя икона.

6 марта

Исключается мясо

Козельщанская икона Божией Матери

Икона была привезена в Россию одной из придворных императрицы Елизаветы Петровны (1741 - 1761). Владелица иконы вышла замуж за писаря Запорожского войска .

Ее дочь потеряла всякую чувствительность в руках и ногах и не чувствовала даже уколов. Мать, указывая на семейный образ Божией Матери, сказала дочери: «Маша, покрепче помолись пред нашей Заступницей». Прижав к груди святую икону, больная, протерла ее и всю тяжесть недуга, скорбь и отчаяние души излила пред ликом. И ее усердная, пламенная молитва была услышана. Радостное событие сделалось скоро известным по всей Москве. От иконы произошло еще несколько исцелений. Сейчас икона находится в Красногорском Покровском женском монастыре.

Козельщанская икона Божией Матери

7 марта, четверг

Исключается мясо

Мученик Маврикий и с ним 70 воинов

Святой Маврикий, военачальник из Сирии, пострадал в 305 году вместе с сыном Фотином и подчиненными ему 70-ю воинами. Языческие жрецы донесли императору, что Маврикий распространяет веру во Христа. Их немилосердно били, жгли огнем и терзали железными крючьями. Юношу Фотина усекли мечом на глазах отца. Но это не сломило святого Маврикия. Тогда его с воинами отвели на болотистое место, где были целые тучи комаров и привязали к деревьям, обмазав их тела медом. Насекомые жестоко жалили мучеников. Эти муки святые претерпевали в течение 10 дней. Затем их казнили.

Поликарп Смирнский. Древняя икона.

8 марта

Исключается мясо

Святитель Поликарп, епископ Смирнский

Жил в Малой Азии, в городе Смирне. Был воспитан благочестивой вдовой Каллистой. После смерти нареченной матери раздал свое имение и стал вести целомудренную жизнь, служа больным и немощным.

Император Марк Аврелий (161 - 180) велел его арестовать. Когда воины пришли за ним, Поликарп вышел навстречу и велел их накормить, а сам в это время стал молиться, готовясь к мученическому подвигу. Будучи приведен на суд, святитель Поликарп твердо исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению. Палачи хотели прибить его к столбу, но он спокойно им сказал, что не сойдет с костра. Пламя окружило святого, но не коснулось его, сомкнувшись в воздухе над его головой. Видя это, толпа язычников стала требовать, чтоб он был убит мечом.

9 марта, суббота

Исключается мясо

В этот день в храмах читается Евангелие от Матвея

Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.

У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. (отрывок).

10 марта, воскресенье

Исключается мясо

В этот день читается Евангелие от Матфея (гл.6)

Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. (отрывок)

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