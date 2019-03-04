2019-03-04T11:25:57+03:00
Общество

Прокуратура требует возбудить уголовное дело о мошенничестве с общественным транспортом в Челябинске

На ремонтах автобусов по завышенной стоимости выведено более шести миллионов рублей
Ольга АНТОНОВА
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На махинациях с ремонтом транспорта могли вывести миллионы рублей.На махинациях с ремонтом транспорта могли вывести миллионы рублей.Фото: Андрей АБРАМОВ
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После проверки ревизоров вскрылись махинации с автобусными перевозками в Челябинске. Афера тянет на миллионы рублей. При этом горожане продолжают ездить на разваленном общественном транспорте. Прокуратура требует возбудить уголовное дело. Но кто будет фигурантом расследования, пока не понятно.

ПЛАСТИКОВАЯ ЕВРОДВЕРЬ

Два года назад на смену обанкротившемуся муниципальному предприятию «Челябинскавтотранспорт» пришла новая контораООО «Общественный городской транспорт». Директором его стал депутат Челябинской городской думы Дмитрий Холод.

Но перемен к лучшему город не увидел: на рейсы встали бывшие в употреблении машины, пригнанные из других регионов. Госномера — тюменские, к примеру. На бортах — реклама с телефонными номерами других областей России. Власти объясняли: мера вынужденная. Они арендуют машины у предпринимателей, которые, в свою очередь, могут брать в аренду машины по всей стране. Попадалась такая рухлядь, где вместо автобусной двери красовалась пластиковая, офисная.

И если ООО «Общественный городской транспорт» учреждено администрацией Челябинска, то на рейсах параллельно работает и частная структура — ООО «Первая гильдия +». Она выпускает на улицы маршрутные такси.

КОНКУРЕНТЫ НА МАРШРУТАХ

В ноябре прошлого года водители и кондукторы автобусов объявили забастовку из-за долгов по зарплате.

Прокуратура нашла виновного в многомесячных невыплатах — это замдиректора ООО «Общественный городской транспорт» и одновременно руководитель ООО «Первая гильдия +» Рустам Тимуршин. По версии следствия, он мог специально ставить свои маршрутки на те же улицы, по которым курсируют городские автобусы.

Выручка автобусов упала. А Тимуршин купил шесть автобусов и отдал их городу в аренду по завышенной цене. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».

ЗАПУТАТЬ ВСЕХ

В феврале деятельность двух контор проверяла Контрольно-счетная палата Челябинска. Выяснилось, что ООО «Первая гильдия+» по необоснованно высоким ценам ремонтировала автобусы «Общественного городского транспорта».

Но на этом мутная схема не закончена. Аферу провернули так, что маршрутки «Первой гильдии +» ремонтировали за счет городского бюджета.

Махинациями заинтересовалась прокуратура.

— На этой схеме похищено более шести миллионов рублей, принадлежащих ООО «Общественный городской транспорт». Мы требуем возбудить уголовное дело о мошенничестве, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

А челябинцы живут надеждой. Власти обещают, что к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году для нужд города приобретут только низкопольных автобусов 300 единиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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