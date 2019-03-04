Жителей Курганской области удивили пожарные, поливающие снег на крыше прокуратуры

Жители небольшого зауральского города Катайск обсуждают любопытное видео в соцсетях. Анонимный автор ролика предполагает, что МЧС выполняет работу коммунальщиков. На кадрах бригада поливает из брандспойта крышу здания прокуратуры. Пожарные лестницы при этом не используются. Неужели струей воды пытаются сбить снег? «Зачем лезть наверх, если можно сбить толстый слой мощной струей, не отходя от машины? Новые технологии уборки снега в Катайске», пишет автор ролика.

— Снег собьют, а сосульки нарастут. Сейчас снег утяжелят, и крыша рухнет, — обсуждают видео местные жители.

— А с соседнего дома точно так же будут снег сбивать или этот новый способ только для прокуратуры придумали? — шутят другие.

При этом, судя по кадрам, успехи так себе — снег не падает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/695278" frameborder="0"></iframe> В Курганской области очевидцев удивили пожарные, поливающие снег на крыше здания прокуратуры.Видео: группа «В Кургане | LIVE»/vk.com

КОММЕНТАРИЙ

Сосулек не будет!

Мы дозвонились в Главк МЧС. Здесь заявили, что происходящее никак не связано с чисткой снега.

— На данном объекте проходили пожарно-тактические занятия. Огнеборцы отрабатывали элемент подачи воды на кровлю условно горящего здания прокуратуры. Также приняты меры, чтобы после проливки не осталось сосулек, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.