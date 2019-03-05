Двухкомнатные квартиры в Магнитогорске признали самыми дешевыми в России

Как относиться к этой новости — непонятно. С одной стороны, это же просто отлично, что можно задешево купить двухкомнатную квартиру в таком крупном индустриальном городе, как Магнитогорск. С другой, закрадывается мысль: почему так дешево-то?

Эксперты считают, что на стоимости жилья отражается неблагополучная экологическая ситуация в городе металлургов. В воздухе Магнитогорска содержится максимальная предельно допустимая концентрация по опасному для здоровья человека бензапирену. Например, два года назад ПДК была превышена в 27,7 раз.

КТО ПОПАЛ В ХВОСТ РЕЙТИНГА С МАГНИТОГОРСКОМ?

Эксперты портала недвижимости проанализировали стоимость двушек в 75 российских городах с населением более 250 тыс человек.

Аналитики пришли к выводу: в Магнитогорске, где проживает более 416 тыс. человек, средняя стоимость квартиры самая дешевая - 1 млн. 625 тыс руб. Радует, что за год цена выросла на 5%.

В ТОП-5 «с конца» рейтинга так же попали:

Нижний Тагил, 74 место. 1 млн 751 тыс руб

Новокузнецк, 73 место. 1 млн 775 тыс руб

Курган, 72 место. 1 млн 898 тыс руб

Волжский, 71 место. 1 млн 938 тыс руб

КТО НАД НИМ?

Где же самая высокая средняя стоимость двухкомнатных квартир (ТОП-5 ):

Москва, 1 место. 12 млн. 212 тыс руб.

Санкт-Петербург, 2 место. 7 млн 935 тыс руб.

Химки, 3 место. 7 млн. 085 тыс руб

Сочи, 4 место. 6 млн 882 тыс руб

Балашиха, 5 место. 5 млн. 253 тыс руб

А ЧТО ЧЕЛЯБИНСК?

Миллионный город занял 62 место из 75. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры — 2 млн. 234 тыс руб. Динамика роста цены за год - плюс два процента. Позади нас — Йошкар-Ола, Тольятти, Брянск, Иваново.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Челябинцев тянет в Петербург

Южноуральцы активно скупают квартиры в городе на Неве. По данным экспертов, наибольшее количество сделок в Санкт-Петербурге заключается с покупателями Архангельской, Мурманской областей, республики Коми, Челябинской области и ХМАО.

— Челябинские покупатели недвижимости в Санкт-Петербурге делятся на три категории: те, кто берет жилье детям, нынешним или будущим студентами местных вузов; решившие переезжать; желающие инвестировать деньги в динамично растущий рынок города, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель отдела по межрегиональным сделкам АН «Инженер» Олег Недоспасов.

В орбите интересов челябинцев и Москва. Ровно по тем же причинам: из-за детей; переезд семьи; вложения. Будет ли расти бум сделок дальше? Эксперты в сфере недвижимости рассуждают, что чем больше будут развиваться Москва и Санкт-Петербург, тем сильнее будет переток из других регионов. А значит, и стоимость жилья там вырастет.

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