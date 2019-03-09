Детские пособия в Челябинске и Челябинской области 2019: кому и сколько положено

Вряд ли кто-то рожает или усыновляет детей в надежде разбогатеть. Даже маткапитал никогда не покроет расходы на растущее чадо. Однако помощь от государства — неплохое подспорье в повседневной жизни. В Челябинской области почти два десятка видов детских пособий. А вы про все знаете? Оговоримся, что часть детских пособий в Челябинской области в 2019 году рассчитана на малообеспеченные семьи, где доход на одного человека не превышает прожиточный минимум в регионе — сейчас это 9 тыс. 330 рублей.

ЧЕМ ПОМОГАЕТ РОДНОЙ РЕГИОН

1. Областное единовременное пособие при рождении ребенка.

Выплачивают одному из родителей:

— 2 тыс. руб. на первого ребенка;

— 3 тыс. руб. на второго ребенка;

— 4 тыс. руб. на третьего ребенка;

— 5 тыс. руб. на четвертого ребенка;

— 6 тыс. руб. на пятого и последующих детей.

2. Ежемесячное пособие на ребенка в малоимущих семьях.

Выплачивают одному из родителей:

— 298 руб. на каждого ребенка;

— 447 руб. на детей, чьи родители в розыске, и детей военнослужащих по призыву;

— 596 руб. — на детей-инвалидов и детей одиноких матерей.

3. Ежемесячная выплата на ЖКХ малообеспеченным многодетным семьям.

Выплачивают одному из родителей, пока, как минимум, три ребенка не достигли возраста 18 лет:

— 1 тыс. 264 руб.

4. Региональный материнский (семейный) капитал.

Положен при рождении третьего и последующих детей в малообеспеченных семьях:

— 61 тыс. 455 руб.

5. Ежемесячная выплата на третьего или последующего ребенка до трех лет.

Выплачивается малообеспеченным семьям:

— 10 тыс. 147 руб.

От нуля до 1,5 лет — на всех детей. От 1,5 до 3 лет — только на тех, кто не обеспечен местом в детском саду.

ВЫПЛАТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

6. Единовременное пособие при рождении ребенка.

Одному из родителей:

— 20 тыс. 101 руб. (уже с учетом уральского коэффициента 15%).

7. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Выплачивается маме:

— 40% от среднего заработка (в кассе работодателя);

— для женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации и для тех, кто до беременности не работал: не менее 3 тыс. 769 руб. на первого ребенка и не менее 7 тыс. 538 руб. по уходу за вторым и последующими детьми, но не более 15 тыс. 076 руб. (выплачивает соцзащита).

8. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Супруге военнослужащего:

— 31 тыс. 833 руб.

9. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Выплачивается матери ребенка, пока малышу не исполнится три года:

— 13 тыс. 642 руб.

10. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка от нуля до 1,5 лет.

Выплачивается матери, отцу или опекуну ребенка:

— 10 тыс. 147 руб.

11. Ежемесячная компенсация лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации:

— 57,50 руб.

РЕБЕНОК В ЧУЖОЙ СЕМЬЕ

12. Единовременная выплата при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.

Выплату назначают при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 10 лет, одновременно братьев и (или) сестер, а также при передаче под опеку или в приемную семью детей старше 10 лет либо третьих и последующих детей.

Выплачивается опекунам (попечителям), усыновителям, приемным родителям:

— 100 тыс. рублей.

13. Выплата на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), переданных на воспитание в приемные семьи.

Выплачивается каждый месяц опекуну или приемному родителю, пока ребенку не исполнится 18 лет:

— 7 тыс. 556 руб.

14. Выплата на бесплатный проезд.

Положена опекуну, приемному родителю каждый месяц:

— 503 руб.

15. Ежемесячное вознаграждение за воспитание приемного ребенка.

Выплачивается приемному родителю:

— 5 тыс. 315 руб.

К этому сумме добавляются: + 15% за воспитание каждого последующего ребенка, + 20% за воспитание ребенка в возрасте до трех лет, + 20% за воспитание ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья. + 15% районный коэффициент.

16. Единовременная выплата на приобретение мебели.

Ее получает приемный родитель. Выплата положена один раз при заключении договора о приемной семье на срок 1 год и более:

— 31 тыс. 052 руб.

17. Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг.

Выплачивают приемному родителю раз в год:

— 330 рублей.

18. Выплата на ЖКХ и услуги бытового обслуживания.

Выплачивается ежемесячно приемному родителю на каждого приемного ребенка:

— в размере регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг по каждому муниципальному образованию, умноженному на 15%.

19. Единовременная компенсация при выпуске из-под опеки, из приемной семьи и единовременное денежное пособие.

Выплачиваются ребенку, когда тому исполняется 18 лет:

— 44 тыс. 763 руб. и 1 тыс. 032 руб. соответственно.

Чтобы оформить эти пособия, нужно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. Там же можно узнать и перечень документов, какие необходимы для начисления платежей. Перечень документов также можно найти на сайте Министерства социальных отношений Челябинской области.

НА ЗАМЕТКУ

А еще можно отщипнуть от материнского капитала

Официально к пособиям эта выплата не относится. Но по сути является дополнительной мерой поддержки для семей с детьми.

Если в вашей семье доходы не превышают 13 тыс. 995 рублей в месяц на человека (то есть прожиточный минимум, умноженный на 1,5), вы имеете право получать каждый месяц выплату из материнского капитала.

Выплата предоставляется, если ребенок, который подарил семье «маткапитал», родился не раньше 2018 года. Деньги платят, пока малышу не исполнится 1,5 года.

В 2019 году размер ежемесячной выплаты равен 10 тыс. 147 руб.

Оформить выплату можно в отделении Пенсионного фонда России по месту жительства, в МФЦ, на сайте ПФР и на Портале госуслуг.

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