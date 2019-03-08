Фото до и после: как уставшие женщины превращаются в красавиц за пару часов

Бежит женщина в детский сад, потом на работу, в магазин, снова в детский сад — и к плите. На бегу глянет в зеркало. Подумает, что нужно что-то менять. Но ведь некогда. Как-нибудь потом… А потом уже и смотреть в зеркало не хочется. Однако, фраза «каждая женщина — красавица» — это не пустые слова. Стилисты из Челябинска доказали это, устроив жительницам города настоящую перезагрузку.

Еще одна женщина, как с обложки! Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

Фото до и после поражают. На первых снимках — обычные женщины, в чьих глазах читается усталость от забот и заевшего быта. После — ухоженные и уверенные в себе дамы. Сложно поверить, что между эти снимками — всего несколько часов. Хозяйка салона красоты, парикмахер, колорист Светлана Медведева и профессиональный визажист с 13-летним стажем Наталья Богданова назвали свою акцию «Перезагрузка».

Обычные уставшие женщины превращаются в красавиц за пару часов.

— И это не только внешняя перезагрузка, но и внутренняя. Женщина видит, какая она красавица на самом деле и меняет отношение к себе, — рассказывает Наталья.

Все женщины прекрасны! Работа, а также фото: Светлана Медведева и Наталья Богданова.

— Она идет покупать косметику, новые платья. Кто-то записывается на курсы макияжа. Героини «Перезагрузки» звонят нам и делятся своими переменами. Это нас очень радует и мотивирует, — говорит Светлана.

Перезагрузка образа. Работа, а также фото: Наталья Богданова и Светлана Медведева.

За месяц в преддверии 8 марта дуэт стилистов «перезагрузил» семь женщин. Только одна из них пришла на проект сама. Остальных привели родные, которым надоело смотреть на поникшую маму или сестру. Все героини остались в восторге от нового отражения в зеркале. По правилам проекта они не видят себя во время работы стилиста. И это самый волшебный момент — знакомство с новой собой. Удивление, неподдельная радость и слезы от переполняющих эмоций.

У красоты нет возраста! Работа, а также фото: Наталья Богданова и Светлана Медведева.

СОВЕТЫ ВИЗАЖИСТА

Простой и актуальный макияж за 15 минут

Рассказывает Наталья Богданова:

* Я против тяжелого макияжа. Молоденьким вообще достаточно туши, блеска для губ — и уже красавица. Но и женщине бальзаковского возраста не нужен толстый слой тоналки и плотное контурирование кожи (затемнение скул, крыльев носа и т. д. для придания лицу более четких черт). Сейчас тенденция к легкости, свежести, плавности линий. Тем более это актуально весной.

* Чтобы освежить лицо, добавьте легкое сияние хайлайтера и румянец, к примеру, персикового оттенка.

* Не обязательно выводить четкие яркие брови. Оставьте свою родную форму, мягко подчеркнув ее коричневыми тенями и уложив волоски гелем.

Волшебное превращение.

* Попробуйте заполнить межресничный контур карандашом не черного цвета, а зеленым, фиолетовым… Вместе с цветной тушью это будет смотреться свежо, подчеркнет глаза.

* Для внутреннего века используйте не темный, а бежевый или белый карандаши. Не затемняйте, а подсвечивайте уголки глаз.

* Красивые увлажненный губы легко сделать при помощи вазелина или бальзама для губ. Нанесите в серединку немного помады и растушуйте.

* Такой макияж занимает всего 15 — 20 минут. Если вы не умеете краситься, подарите себе курс «Макияж для себя». Сегодня такая услуга есть у многих визажистов. Научиться можно всего за одно занятие.

Профессионалы знают, как подчеркнуть красоту. Работа, а также фото: Наталья Богданова и Светлана Медведева.

СОВЕТЫ ПАРИКМАХЕРА

Стильные прически весна-лето 2019

Рассказывает Светлана Медведева:

* Балаяж и шатуш (виды окрашивания с переходом цвета от темного к более светлому) уже уходят. Потому что приелось. Они на каждой второй голове.

* Сейчас в моде однотонные натуральные окрашивания. Возможны легкие выгоревшие блики.

* Актуальны цветные окрашивания, особенно в оттенки розового. Но это уже не яркие, а спокойные тона.

* На пике — скрытое окрашивание. Например, сверху русые волосы, а под ними — какой-то необычный цвет, или даже полоска, рисунок. Очень нравится дерзким натурам, которые в силу своей серьезной работы не могут себе позволить выкрасить в яркий цвет всю голову. А так вышел из офиса, убрал верхний слой волос наверх — и вот она твоя яркая сущность. Даже женщинам за 40 делала такое окрашивание.

Стилисты Наталья Богданова и Светлана Медведева творят чудеса. Фото: соцсети

* Еще один дерзкий тренд — хэир-тату, то есть татуировка на волосах. Рисунок выбривается лезвием и раскрашивается. Ярко и недолговечно. В Челябинске пока мало кто это делает.

* Актуален прямой тяжелый срез чуть ниже плеча или в плечо, каре всех модификаций, в том числе каре-боб (с удлинением спереди).

* В моде короткие стрижки пикси с удлиненной челкой. С такой прической легко создать образ и хулиганки, и леди.

* Челки не четкие, а лохматые и как будто отросшие. Это не только модно, но и удобно. Они хорошо смотрятся, даже растрепанные ветром. И не нужно бегать каждые две недели к парикмахеру, чтобы поддерживать форму.

* Блондинки и брюнетки равны в своей актуальности. Но если блонд, то теплый и естественный: золотистые, персиковые, пшеничные оттенки. Холодный блонд вообще мало кому идет. Покрасьте волосы в теплый оттенок и вы увидите, как лицо посвежело, появился румянец и ушли синяки под глазами.

* На утреннюю укладку волос должно уходить не более 20 минут. Современные стрижки и советы профессионального мастера — вам в помощь. Даже локоны можно накрутить за это время, если правильно это делать. Не умеете — обратитесь за уроком к парикмахеру. Вы удивитесь, что на самом деле это очень просто.