Документы не нужны — держите подарок: челябинских автомобилисток поздравили с 8 Марта
Приятным сюрпризом обернулся для многих автомобилисток Челябинска встреча с сотрудниками ГИБДД в преддверии 8 Марта.
Полицейские не спрашивали документы, а вместе с ведущим утреннего шоу «Подзарядка» на радио «Комсомольская правда» Александром Беловым и рыжим котом дарили дамам полезные наборы для автомобиля от магазинов «Галамарт»: антибактериальные салфетки, аромапалочки для дома и ароматизатор для салона авто от торговой марки NEW GALAXY.
— Поздравлять женщин-водителей с праздником в подобном формате стало для инспекторов ГИБДД совместно с «Комсомольской правдой» доброй традицией, — говорит инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской госавтоинспекции Андрей Юрин. — Еще раз поздравляем девушек с праздником и напоминаем о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.
Смотрите фоторепортаж с праздничной акции:
Спонсор мероприятия — магазины «Галамарт».
ИСТОЧНИК KP.RU