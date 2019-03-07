Документы не нужны — держите подарок: челябинских автомобилисток поздравили с 8 Марта

Приятным сюрпризом обернулся для многих автомобилисток Челябинска встреча с сотрудниками ГИБДД в преддверии 8 Марта.

Полицейские не спрашивали документы, а вместе с ведущим утреннего шоу «Подзарядка» на радио «Комсомольская правда» Александром Беловым и рыжим котом дарили дамам полезные наборы для автомобиля от магазинов «Галамарт»: антибактериальные салфетки, аромапалочки для дома и ароматизатор для салона авто от торговой марки NEW GALAXY.

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

— Поздравлять женщин-водителей с праздником в подобном формате стало для инспекторов ГИБДД совместно с «Комсомольской правдой» доброй традицией, — говорит инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской госавтоинспекции Андрей Юрин. — Еще раз поздравляем девушек с праздником и напоминаем о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Смотрите фоторепортаж с праздничной акции:

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Спонсор мероприятия — магазины «Галамарт».

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА

Челябинских автомобилисток поздравили с 8 МартаФото: Валентина ВАГАНОВА