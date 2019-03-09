В Челябинске больничный охранник не пускал в травмпункт пенсионерку со сломанной рукой

О вопиющем случае в ГКБ №3 рассказала жительница Челябинска Ангелина Лайко. Утром 5 марта ее маму доставили в больницу на «скорой». Пожилая женщина упала в собственной квартире и сломала руку.

- Мама инвалид 2 группы. Недавно ей сделали сложную операцию, после которой она плохо ходит. Я поехала вместе с ней. В приемном покое ГКБ №3 нам сказали, что перелом со смещением, надо накладывать гипс и направили в травмпункт. Он находится недалеко - в соседнем больничном корпусе, - рассказывает Ангелина.

Пока врачи искали для пенсионерки каталку, её дочь отправилась в травмпукт. По ее словам, женщина хотела выяснить есть ли там очередь, и как долго придется ждать приема. Однако дверь в круглосуточное отделение экстренной помощи оказалась запертой.

- На часах было 6 утра. Я стала стучать. На пороге появился охранник. От него сильно пахло перегаром. Вел он себя неадекватно. Обращался ко мне на «ты» и с матом. Сказал, что не пустит меня внутрь. Когда я все же попыталась войти, он меня, буквально, вышвырнул на улицу, захлопнув перед моим носом дверь, - говорит женщина.

Ангелина вернулась в приемный покой, где обратилась за помощью к другому сотруднику ЧОПа. Мужчина помог довезти травмированную пенсионерку до дверей травмпукта, которые, как и в первый раз оказались запертыми.

- Он нас с мамой успокаивал, мол, не переживайте – сейчас вас впустят. А сам тарабанил в дверь и громко кричал: «Витя, открой дверь!». Минут через 10 ключ в замке повернулся. Невменяемого охранника, из-за которого мы потеряли более получаса времени, я больше не видела, - рассказывает Ангелина.

История закончилась благополучно. Врачи сняли у пожилой женщины болевой синдром и загипсовали руку. Однако её дочь не собирается «закрывать глаза» на поведение охранника. Она намеренна добиться его увольнения.

- В такой ситуации может оказаться любой из нас. Речь идет об оказании экстренной помощи. А если у кого-то будет травма с кровотечением. За полчаса, пока пьяный Витя соизволит открыть дверь, человек просто умрет от кровопотери на пороге травмпункта, - считает Ангелина Лайко.

Корреспондент газеты «Комсомольская правда»- Челябинск» обратилась за комментариями в ГКБ №3.

- Я о таком инциденте впервые слышу. Есть ли у нас охранник по имени Виктор не знаю. Если пациентка обратиться ко мне лично, мы во всем разберемся. Но пока никаких жалоб на работу охранников не поступало, - заявил заведующий травмпунктом ГКБ №3 Дмитрий Литвиненко.

Как удалось выяснить «Комсомолке», областная больница на договорной основе сотрудничает только с одним охранным предприятием – ООО «Воевода». Два года назад на территории ГКБ №3 уже был скандал с участием сотрудников этого ЧОПа. Тогда они избили дубинками представителя компании по перевозке пациентов. Он приехал в больницу, чтобы снять старые рекламные стенды, а охранников об этом никто не предупредил.

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