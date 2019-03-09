2019-03-08T16:57:24+03:00
Общество

«Это потрясающий инструмент!» В Магнитогорске мастер делает гитары из сигарных коробок

Профессиональные музыканты их очень хвалят
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Похоже чем-то на старинную шарманку. Фото: Николай Ляхин.Похоже чем-то на старинную шарманку. Фото: Николай Ляхин.
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Филолог из Магнитогорска 25-летний Николай Ляхин ведет здоровый образ жизни — сигареты не курит, а уж кубинские сигары и подавно. Но за коробками из под них готов пойти хоть на край света. Старинные плоские ящики из испанского кедра он разыскивает на толкучках, блошиных рынках и интернет-барахолках, а потом делает из них гитары — сигаробоксы.

— Струнные инструменты, с корпусом из сигарных коробок не новинка. Их придумали в Америке в середине 19 века бедняки, у которых не было денег на хороший инструмент. Они заметили, что изготовленные из дорогих пород дерева пустые ящики для сигар обладают неплохими акустическими качествами и идеально подходят для гитарного корпуса, — рассказывает Николай Ляхин.

Банджо из коробки из-под печенья. Фото: Николай Ляхин.

Банджо из коробки из-под печенья. Фото: Николай Ляхин.

Темой сигаробоксов парень увлекся еще в школе. Увидел в интернете ролик, где музыкант исполнял блюз на необычной гитаре и заинтересовался технологией ее изготовления.

Один из первых сигаробоксов Николай сделал из коробки доминиканских сигар «Дон Себастьян». Его сразу же купили профессиональные музыканты.

У самого Николая нет музыкального образования. Он окончил магистратуру УРФУ по специальности филология. Каким образом ему удается делать невероятные струнные инструменты — загадка.

Стоит такой инструмент от 8 тыс. руб. Фото: Николай Ляхин.

Стоит такой инструмент от 8 тыс. руб. Фото: Николай Ляхин.

— Здесь нет ничего сложного. Сначала я приклеиваю к коробке самодельный гриф, устанавливаю на него колки, затем натягиваю 4 струны. Внутрь короба помещаю магнитный звукосниматель и другую электронику, чтобы можно было подключить гитару к усилителю, — рассказывает мастер.

На создание одного сигаробокса, как правило, уходит 1-2 недели. За шесть лет Николай изготовил уже 20 музыкальных инструментов. Среди них не только гитары. Есть пара укулеле и банджо из коробки для печенья. А одну гитару Николай собрал из канистры для моторного масла. Почти все инструменты уже проданы. Средняя цена на сигаробоксы от 8 до 10 тысяч рублей.

Покупатели Николая чаще всего участники музыкальных групп из Екатеринбурга, Перми, Казани и Челябинска. Для обычного человека гитара из сигарной коробки — это просто прикольный музыкальный инструмент,а для профессионалов — настоящая находка.

— Когда я первый раз взял в руки, изготовленный Николаем гитару, то сразу же подумал: «Ерунда какая-то!», — рассказывает известный магнитогорский музыкант, лидер блюз-бэнда Павел Рыбушкин, — но стоило подключить ее к усилителю, стало понятно, что у меня в руках настоящий чикагский инструмент с особым гитарным строем и звуком!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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