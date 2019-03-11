Женщины Челябинской области массово жалуются на испорченный праздник 8 марта

Соцсети заполонили сообщения от обиженных, расстроенных и возмущенных женщин. Причина — неоправданные ожидания от 8 Марта. Кто испортил праздник? В этом разбирался корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

РЕСТОРАНЫ И СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ ЕДЫ

Жительнице Магнитогорска 8 марта привезли горелую пиццу. Фото: Амина Иванова, соцсети.

Горелые пиццы, засохшие суши, невероятно долгое ожидание заказа… Таких жалоб в соцсетях в прошлые выходные было очень много.

— Заказали сет в доставке суши. Ждем уже пять с лишним часов.... Все обещают вот-вот привезти, — пожаловалась в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Дания Юсупова.

Если отбросить эмоции, станет понятно, что в праздничный день общепиты просто не справляются с наплывом клиентов. Самые предприимчивые заранее настряпали пирогов, пицц и суши. Но женщин не проведешь: они отчитали эти рестораны за несвежую еду.

СОВЕТ: Уважаемые мужчины, в следующем году спасите любимых женщин от таких расстройств — приготовьте праздничный ужин дома сами. Даже если это будет не очень умело, все равно приятно и удивительно. А в ресторан, если очень хочется, можно сходить и 9 марта, когда ажиотаж уже спадет.

ЦВЕТОЧНИКИ

Флорист пыталась поддержать увядшие бутоны при помощи клея. Фото: Татьяна Лучина-Борисова, соцсети.

Каждое 8 марта соцсети пестрят хвастливыми фото букетов из разряда «Любимый принес, пока я спала». Но в этот раз что-то пошло не так. Цветы на многих снимках откровенно вялые. И это непосредственно в праздник! Недобросовестные цветочники, смекнув, что в этот день можно продать все, достают цветы чуть ли не из мусорки. Реанимируют их при помощи различных ухищрений: ставят в горячую воду, клеят зубочистки, чтобы поддержать поникшие бутоны, покрывают увядшие лепестки блестками...

Далеко не каждый мужчина способен распознать подвох. Но он открывается уже через пару часов, когда волшебство исчезает, и букет превращается в ужасный веник. А ведь ценник на цветы был ого-го какой, особенно в праздничный день. Попробуй купи букет дешевле полутора тысяч рублей. А кто-то ведь отсчитывает за цветочки и по 10 тысяч!

Цена такого букета - 12 тыс. руб! Фото: Жанна Антонова, соцсети.

СОВЕТ: Не покупать экстренно цветы в киосках из того, что осталось, а заранее заказывать в проверенных салонах. Ценник там может быть выше. Но, как вы поняли, скупой платит дважды. На заметку: одноголовые розы даже свежие стоят очень недолго. Целую неделю будут радовать, например, очень красивые кустовые розочки сорта «Мисти бабл» и герберы. Также можно подарить живое растение в горшке. Например, цветущую орхидею или модный сейчас гиацинт. Но только тем женщинам, которые любят ухаживать за «зелеными питомцами».

КОЛЛЕГИ

Такие шоколадки подарили копейчанкам мужчины-коллеги. Фото: "Копейск [В]Теме" в ВК

В группе «Копейск [В]Теме» в ВК женщина анонимно поинтересовалась у подписчиц, что им подарили коллеги. И пожаловалась на своих мужчин с работы.

— Нашим девушкам подарили по шоколадке! Зажигалка на фото — для ясности размера супер-подарка. С одной стороны, обидно, а с другой — работодатель позаботился о наших фигурах! — саркастично заметила копейчанка.

В комментариях мужчины оправдывают друг друга: мол, так бывает, когда в коллективе из 50 человек — 48 женщин.

— Ладно хоть такой подарок у вас. Наше начальство вообще ничего нам не подарило. Жмоты! — прокомментировала подписчица группы Ольга Шумкова.

СОВЕТ: Может, кто-то скажет «Эти бабы совсем обнаглели! Да ну их». А другой примет к сведению: лучше дарить не вещи, а эмоции! Тем более если с финансами напряг, или женщин в коллективе в разы больше, чем мужчин. Лучше копеечной шоколадки — к примеру, стихи собственного сочинения или песня под гитару, посвященная прекрасным женщинам-коллегам.