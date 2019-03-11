Начальство челябинской полиции ищет героев скандального видео с «пьяной» разборкой ППСников

В соцсетях ролик опубликовал общественник из Челябинска Александр Долгушин. А ему видео прислали якобы участники этой истории. Действие драмы происходит в ночь с 8 на 9 марта в Тракторозаводском районе. В кадре три человека: один в форме сотрудника постовой службы и двое в гражданском. Причем один из них явно на стороне полицейского. Поодаль от них мельтешит еще один человек в форме МВД.

— Я в разведке служил… — говорит гражданский.

— Где ты *** служил? Уйди на***! — парирует мужчина в полицейской форме.

— Включи камеру!

— Слышь ты, разведчик? Включи камеру, включи камеру! — передразнивая и толкая оппонента, не унимается человек в погонах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/696349" frameborder="0"></iframe> Разборки полицейских с гражданскими в Челябинске.

Во время монтажа звука на видео корреспондентам «КП» — Челябинск» удалось насчитать 25 нецензурных слов из уст человека в форме, которые он произнес за 40 секунд.

После минутной перебранки перед камерой появляется еще один полицейский. Говорит он уже вежливо. Просит выключить камеру, а иначе, по его словам, его коллега подаст на оператора в суд. На вопрос о том, какой статьей это регулируется, сотрудник отвечает:

— «Гугл» в помощь вам!

Подробности этой истории сообщает опубликовавший ролик общественник Александр Долгушин.

— Двое сотрудников ППС в состоянии алкогольного опьянения, будучи одетыми в форменную одежду сотрудников МВД, ввязались в словесную перепалку с прохожим , публично выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок. После этого один из сотрудников пытался забрать телефон у очевидца происшествия, угрожал ему.

Полицейское начальство уже успело ознакомиться с роликом. Но выводы делать не спешат — вдруг в кадре вообще другой город.

— Информация сейчас тщательно проверяется. Устанавливаем обстоятельства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Тому самому полицейскому, который ругался с гражданским, может грозить увольнение. В таких случаях обычно достается и начальнику провинившегося сотрудника.

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