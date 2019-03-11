2019-03-11T11:45:33+03:00
Общество

В мэрии Челябинска назвали кварталы, которым угрожает паводок

Из-за неубранных куч снега «поплыть» могут многие дворы в городе
Ольга АНТОНОВА
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Эти огромные грязные кучи есть во всех дворах Челябинска. Фото: Станислава Горячева.Эти огромные грязные кучи есть во всех дворах Челябинска. Фото: Станислава Горячева.
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Если долгожданная весна случится дружной, Челябинск «поплывет». В миллионном городе есть несколько точек, страдающих во время паводка. В понедельник, 11 марта, на аппаратом совещании в администрации Челябинска перечислили улицы, которые могут уйти под воду.

КТО МОЖЕТ ПОПЛЫТЬ?

— п. Мелькомбинат. Небольшой поселочек притулился в низине, у плотины «Коммунар» на Северо-Западе. Перепад рельефа такой заметный, что в большой паводок дома накрывает холодной водой по окошки.

— п. Шершни. Здесь под воду могут уйти дома на прибрежных улицах.

— ул. Гостевая, Трактовая, Рабоче-Колхозная, Университетская набережная.

— район Эстонских болот (часть Планового поселка в Ленинском районе). Частные дома здесь расположены в низине, ниже уровня воды в озере Смолино. Кстати, на Плановке еще в прошлом году обновляли оборудование насосной станции. Станция откачивает талую воду. А жители домов должны следить за чистотой ливневых канав и не превращать их в мусорные кучи.

Всего в зоне подтопления живет девять тысяч челябинцев.

ВРЕМЕННОЕ ПРИСТАНИЩЕ ЕСТЬ

— Мы наблюдаем за ситуацией. Задача — не допустить неожиданного подтопления и эвакуации людей. Аварийные службы готовы к откачке воды, — сообщила замглавы города Наталья Котова. — Но в случае ЧС четыре пункта временного размещения готовы принять две тысячи человек.

Выходит, еще семи тысячам временное пристанище, в случае чего, придется искать самостоятельно.

ГОТОВИМ РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

«Поплыть» могут не только жители низин: в моря грозят превратиться и и дворы челябинских многоэтажек. Куда ни посмотри, повсюду огромные смерзшиеся кучи снега и льда. Это после снегопадов собранное не вывезли, а сгребли в курганы. Раздолбить и вывезти по кускам эти залежи вряд ли получится. Значит, нам всем придется покупать резиновые сапоги, чтобы передвигаться по дворам в апреле. Тогда кучи «заплачут» грязной жижей под жарким солнцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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