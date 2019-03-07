Звуки музыки. Для юных музыкантов Челябинска купят 13 фортепиано

Старинный, 1916 года постройки, особняк в центре Челябинска, сложенный из красного кирпича, с утра до вечера полон музыки. В здешних классах занимается 550 воспитанников. Центральная детская школа искусств — альма-матер многих прославленных музыкантов Южного Урала.

— Наша школа — уникальное образовательное учреждение. У нас прекрасный профессиональный коллектив, любопытные талантливые дети, — говорит преподаватель по классу фортепиано центральной детской школы искусств Челябинска Елена Редькина.

Дети здесь — настоящие звезды. Например, Анастасия Винокурова и Дарья Якупова — лауреаты первой премии одаренным детям в сфере науки, искусстве, спорте из учреждений дополнительного образования. Премия учреждена губернатором Борисом Дубровским в прошлом году. Номинантами стали 30 талантливых учеников и их наставники.

Еще одна здешняя звездочка — Александра Медзюта. Ученица выпускного, девятого, класса общеобразовательной школы — скрипачка, учится в 7-м классе детской школы искусств. У Саши большие планы: она собирается поступать сначала в Курганское музыкальное училище им. Шостаковича, а далее штурмовать столицу, учиться в академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

НАМОЛЕННЫЙ ОСОБНЯК

О приобретении 13 фортепиано для музыкальных школ Челябинска губернатор Борис Дубровский сообщил педагогам центральной детской школы искусств. Глава региона побывал на репетиции фортепианного дуэта Анастасии Винокуровой и Дарьи Якуповой.

— Я заглянул на репетицию к фортепианному дуэту Насте и Даше. Вижу, что инструментов не хватает, эту проблему уже решаем. В этом году 13 фортепиано получит город Челябинск, и один инструмент станет подарком для центральной школы искусств, — сказал губернатор.

— Когда порог нашей школы в первый раз переступают родители с детьми, каждый говорит о волшебной атмосфере. Само здание намолено музыкой, — говорит директор Юрий Эрман. — У нас самые лучшие дети — талантливые, неравнодушные. Мы обучаем учеников на пяти отделениях. В том числе, на театральном, которого нет в других школах Челябинска. Не во всякой школе есть хореографическое отделение. Много учеников на хоровом отделении, на вокальном и музыкальном отделениях. Конечно, гордость нашей школы — педагоги.

Юрий Эрман подчеркивает, что приобретение музыкального инструмента для школы — большое событие. У школы нет финансовых возможностей, ведь хорошее фортепиано стоит как автомобиль.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕКРАСНОЕ

Системное обновление материальной базы областных школ искусств начато губернатором Борисом Дубровским пять лет назад. Тогда, в 2014 году, 43 города и района получили субсидию в 13 млн на оснащение музыкальными инструментами 125 муниципальных детских школ искусств. Средства поступили из областного и федерального бюджетов. Тогда были приобретены семь акустических фортепиано, 42 цифровых пианино, 49 баянов, 17 аккордеонов, 42 струнно-смычковых инструмента, 33 домры и балалайки, 29 акустических гитар, два синтезатора, 65 духовых и ударных инструментов, а также сопутствующее оборудование. Челябинск на 2,6 млн руб. закупил 34 музыкальных инструмента.

В прошлом году из областного бюджета более 650 тыс. руб. получили Златоуст, Снежинск, Южноуральск и Еманжелинский район. Для обучения и развития детей куплены четыре баяна, аккордеон, пять скрипок, три цифровых пианино, духовые и ударные инструменты.