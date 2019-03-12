2019-03-12T13:20:12+03:00
Общество

На месте туберкулезного диспансера в Челябинске появится сквер

От набережной в центре до него 15 минут хода
Инна КУМЕЙКО
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Сейчас от двух корпусов остались фундаменты.Сейчас от двух корпусов остались фундаменты.Фото: Инна КУМЕЙКО
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На месте двух корпусов областного тубдиспансера на улице Труда — битое крошево кирпичей. Не снесен только поликлинический корпус. Но и он вскоре переедет. Часть службы разместится в новом здании в Металлургическом районе, вторая половина — в противотуберкулезном диспансере по ул. Воровского.

Как сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь областного противотуберкулезного диспансера Юрий Авдеев, площадка, без ущерба интересам больных, отдается под сквер к саммитам ШОС и БРИКС. От набережной в центре Челябинска до него 15 минут пешей прогулки.

Ветхие корпуса больницы располагались на одном из основных гостевых маршрутов Челябинска. По решению губернатора Бориса Дубровского здания и снесены. Московские архитекторы, занимающиеся концепцией преображения центра города, видят здесь зеленый уголок.

— Площадку под сквером летом, после сноса третьего корпуса диспансера, ждет рекультивация — это обязательное условие. Проектирование начнется тогда же, чтобы весной будущего года территория зезеленела, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» официальный представитель дирекции по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС Ирина Чиркова.

Но вдоль дороги по улице Труда расположена парковка: ржавые изгороди, сорняк, кучи мусора по углам, будка охранника. Кто же увидит сквер?

— Предусмотрено комплексное благоустройство этого участка. Парковки не будет, — объяснила Чиркова.

Напомним, что далее, на перекрестке улиц Труда и Энгельса, строится конгресс-холл «Таганай-2020», где в июле будущего года и пройдут основные заседания саммитов с участием 26 глав государств.

Такой сквер предлагают разбить москвичи. Фото: archconcept74.ru

Такой сквер предлагают разбить москвичи. Фото: archconcept74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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